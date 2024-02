L'alliance oneworld ouvre un tout nouveau salon à Amsterdam-Schiphol

Le 22 février, l'alliance aérienne mondiale oneworld a ouvert un tout nouveau salon d'aéroport à Amsterdam-Schiphol. Cette ouverture suit de peu celle de son premier salon premium à l'aéroport international d'Incheon, à Séoul (Corée du Sud). Situé en zone non-Schenghen, le nouveau salon oneworld d'Amsterdam est accessible aux passagers oneworld éligibles et sera le seul salon exclusif des passagers s'envolant sur les vols internationaux à l'extérieur de la zone Schenghen. Le salon est ouvert de 5h30 du matin jusqu'à 22h pour les passagers éligibles de statut Emerald et Sapphire décollant d'Amsterdam sur les vols internationaux non Schengen, ainsi qu'au voyageurs de classe affaires et de Première classe voyageant sur les compagnies membres de oneworld.

473 m2 d'espaces

Le salon a été conçu en collaboration avec le studio de design ASPIRE, filiale du fournissseur de services aéroportuaires au sol Swissport, et s'étend sur une surface de 473 m2. ll propose une large variété d'espaces de détente où les passagers peuvent se reposer, travailler ou se restaurer avant de prendre leurs vols. Il est placé à environ dix minutes de l'ensemble des portes d'embarquement des compagnies membres de l'alliance présentes à Amsterdam.

Huit compagnies oneworld à Amsterdam

Huit compagnies membres de oneworld opèrent des vols au départ d'Amsterdam : American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Qatar Airways, Royal Air Maroc et Royal Jordanian. Collectivement, les compagnies membres de oneworld opèrent plus de 200 vols hebdomadaires au départ d'Amsterdam, qui est reliée à plus 900 destinations au travers du réseau mondial de oneworld.