L'Allemagne commande officiellement 35 F-35A

Ce 14 décembre, Lockheed Martin et la Bundeswerhr ont tous deux confirmé la commande de 35 avions de combat F-35 à Lockheed Martin. Le premier appareil devrait arriver en 2026 mais ne sera toutefois pas envoyé en Allemagne. En effet, pour pouvoir entrainer les futurs pilotes allemands, la Luftwaffe déploiera ses huit premiers F-35 aux États-Unis. Le modèle concerné est le F-35A, à décollage et atterrissage conventionnel. L'accord comprend également des munitions et des pièces de rechange ainsi que la maintenance pour les cinq premières années.

Comme annoncé dans un précédent article , la décision d'achat des F-35A en Allemagne était à peu près sûr et certaine suite à la volonté du gouvernement de rester dans l'accord de partage nucléaire de l'OTAN. Dès lors, seul le F-35 pouvait remplacer les avions de combat Tornado IDS de la Luftwaffe dans cette tâche car aucun autre avion n'était qualifié pour cette mission. Les F-35A allemands seront stationnés sur la base de Büchel (Rhénanie-Palatinat, Allemagne). Cette dernière dispose justement d'installations pouvant accueillir des bombes nucléaires B-61.

Cet achat est aussi une montée en puissance pour la Luftwaffe car elle acquiert un avion de combat de cinquième génération. La Bundeswehr annonce également une volonté de plus facilement coopérer avec les forces aériennes étrangères car le F-35 est ou sera prochainement présent au sein de 12 pays de l'OTAN, à savoir ; la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, les États-Unis, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni.