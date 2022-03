Décision de principe pour des F-35 allemands

Les avions utilisés par les pays membres étaient soit des F-16 américains, soit des Panavia Tornado IDS (Royaume-Uni, Italie, Allemagne), seul appareil européen capable de transporter les bombes nucléaires américaines B-61.

Aujourd'hui il n'est plus possible pour un nouvel appareil européen de transporter les bombes B-61 car les États-Unis ont refusé de donner les informations nécessaires pour développer cette capacité d'emport. Dès lors, si ces pays veulent rester dans cet accord, ils sont obligés d'acheter des F-35. Cet avion est le seul chasseur-bombardier disposant de cette caractéristique (ce n'est pas le cas du F/A-18E/F Super Hornet). Le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie ont déjà acheté des F-35. La Turquie a été exclue du programme F-35 mais sa flotte de F-16 commence à vieillir. La crise en Ukraine laisse à penser que les États-Unis cherchent un compromis avec la Turquie pour moderniser ces vieux avions et ainsi sécuriser le flanc Sud-Est de l'OTAN.