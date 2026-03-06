L'AIA de Cuers en passe de doubler sa production de radômes en composites
© Jean-Marc Tanguy
publié le 06 mars 2026 à 12:00

Ce site du service industriel de l'aéronautique (SIAé), rattaché à l'armée de l'air et de l'espace, bénéficie d'une expertise technologique sur ce sujet depuis le Mirage 2000.

Au bénéfice de la capacité industrielle de l'État

La bonne santé du programme Rafale ne fait pas seulement des heureux au sein de l'industrie privée, elle bénéficie aussi à la capacité industrielle de l'État, en l'occurrence, à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu (Var), chargé de cette pièce stratégique.

Industrie

Ce site du service industriel de l'aéronautique (SIAé), rattaché à l'armée de l'air et de l'espace, bénéficie d'une expertise technologique sur ce sujet depuis le Mirage 2000.

La bonne santé du programme Rafale ne fait pas seulement des heureux au sein de l'industrie privée, elle bénéficie aussi à la capacité industrielle de l'État, en l'occurrence, à l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu (Var), chargé de cette pièce stratégique. Jusqu'alors, la production de radômes Rafale était réalisée sur un

