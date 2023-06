L'agenda de Boeing est toujours très chargé

La priorité des priorités chez Boeing : quatre avions à certifier

A chaque rencontre publique, le président de Boeing, Dave Calhoun, se voit interrogé sur les projets de l'avionneur d'une nouvelle famille d'avions à l'horizon 2035. Et une nouvelle rencontre avec la presse internationale dont un très gros contingent européen sur le site de Boeing à Charleston, Caroline du Sud, n'a pas dérogé à ce qui est presque devenu un rite. Et la réponse est la même : "la priorité des priorités est la certification des 737 MAX 7, 737 MAX 10 et des 777-9 et 777-8F. Nos équipes sont largement mobilisées sur ces objectifs", a-t-il souligné. Commandé par Southwest Airlines, "le 737 MAX 7 sera certifié en 2023", a précisé de son côté Mike Fleming, directeur Développement programmes et Soutien clients de Boeing Avions Commerciaux.

Cela sera plus long pour le Boeing 737 MAX 10 qui demande des modifications dans la conception et dont le programme d'essais en vol mobilise désormais trois appareils. Le nombre d'heures de vol accumulées est 8 500 heures sur un total de 400 "missions" (vols). "L'objectif est une entrée en service commercial en 2024", a ajouté Mike Fleming. Les deux modèles de la famille 737 MAX totalisent plus de 800 ventes fermes dont plus de 600 pour le 737 MAX 10. Autre dossier chaud : le chemin du 777-9 vers la certification. Les appareils d'essai totalisent désormais 2 800 heures de vol en 1 000 missions. "Le calendrier n'a pas changé : certification et entrée en service commercial en 2025", commente Mike Fleming.

Pas de concurrent face à un éventuel A220-500

Même la perspective, démentie par Airbus, du lancement d'un A220-500, version encore plus allongée vers les 180 passagers, ne suscite pas chez Boeing la volonté de proposer une éventuelle offre concurrente. "D'abord cet A220-500 n'est pas lancé. Ensuite, si cette version est en elle-même un bon produit, elle sera en concurrence sur un marché qui demande la polyvalence qu'offre une famille d'avions. Et je vois pas l'intérêt pour une compagnie aérienne d'échanger un A320neo contre un A220-500", estime Darren Hulst, directeur marketing de Boeing Avions commerciaux. "Proposer un concurrent à l'A220 n'est pas du tout notre priorité", souligne Dave Calhoun qui poursuit : "je ne partirai pas sur la base d'un avion que l'on va rétrécir. Je pencherai plutôt vers un avion plus petit utilisant la propulsion électrique".

Il est vrai que le marché du 50 places n'est désormais plus occupé que par un seul constructeur, ATR, et que ce type de module d'avion, au regard de sa capacité et sa distance franchissable, est une réponse technologiquement et commercialement crédible en matière de transition écologique du transport aérien.

Sustainable Flight Demonstrator et Wisk Gen6

Chez Boeing, l'innovation c'est à la fois le programme de EVTOL ou ADAVE développée par Wisk qui est désormais filiale à 100 % de l'avionneur et le programme de Sustainable Flight Demonstrator avec la Nasa. Deux cellules sont prévues pour le futur démonstrateur développé avec la Nasa avec un premier vol prévu pour 2028. L'appareil, biréacteur transsonique à voilure haute et fort allongement, sera équipé d'une aile haubannée et se destine essentiellement à succéder aux monocouloirs actuellement en service. "Cet appareil est destiné à occuper approximativement 50 % du marché commercial des courts et moyen courriers monocouloirs, bénéficiera de gains en matière de consommation de carburant allant jusqu'à 30 %", avait ajouté Bill Nelson, l'administrateur de la Nasa, lors de l'annonce.

Dans le même temps, Boeing est devenu actionnaire à 100 % de Wisk Aero qui développe un taxi aérien autonome, entièrement électrique, à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL en anglais) destiné au transport de quatre passagers. En tant qu'appareil de Wisk Aero destiné au marché, le Generation 6 est le tout premier candidat à la certification de type par la FAA d'un eVTOL autonome.

Augmenter les cadences de production du 737 MAX et du 787

Ce travail sur le long terme s'accompagne de la mise en place d'une augmentation des cadences de production sur les 737 MAX et les 787. L'objectif est de passer de trois 787 par mois actuellement à cinq par mois à la fin de cette année pour ensuite atteindre progressivement, avec un palier à 7 Boeing 787 par mois, les 10 exemplaires par mois en 2025 ou 2026. Dans ce but, le site de Charleston va s'enrichir d'une deuxième ligne d'assemblage qui va remplacer la ligne de vérification des jointures de tronçons de fuselage qui est installée en parallèle dans le même hangar à l'actuelle ligne d'assemblage. Les travaux d'infrastructures ont d'ailleurs commencé et tout devrait être fin prêt pour 2024. La ligne de vérification des jointures de tronçons de fuselage sera transférée à Everett. Cette évolution industrielle donnera au site de Charleston la capacité de passer à une cadence de production de 10 Boeing 787 par mois, à raison de cinq appareils par ligne.