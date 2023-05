L'AESA publie la première proposition sur l'évaluation et la limitation du bruit des taxis aériens

Evaluer le bruit généré par les ADAVe

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a publié la première proposition au monde pour l'évaluation du bruit généré par les taxis aériens. Les spécifications techniques de protection de l'environnement (EPTS) s'appliquent aux aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (ADAVe ou eVTOL) propulsés par des rotors multiples, verticaux, non inclinables et uniformément répartis.

"Le bruit, préoccupation majeure"

"Lorsque l'AESA a mené une enquête à l'échelle européenne sur la mobilité aérienne urbaine fin 2021, le bruit est apparu comme l'une des principales préoccupations des participants concernant les taxis aériens, au même titre que les préoccupations environnementales et la sécurité globale", a déclaré Patrick Ky, directeur exécutif de l'AESA. "Cette proposition répond à ces préoccupations, en décrivant les moyens de mesurer le bruit produit et en fixant des limites pour s'assurer que la pollution sonore n'est pas excessive.

Des critères harmonisés d'évaluation du bruit

Le document EPTS définit des critères harmonisés d'évaluation du bruit qui pourraient être utilisés pour la certification de type de ce type d'aéronef à capacité eVTOL. L'objectif est d'atteindre un niveau élevé et uniforme de protection de l'environnement et de prévenir les effets nocifs significatifs du bruit sur la santé humaine dans l'UE, conformément au règlement de base de l'AESA. Elle comprend les spécifications techniques et les procédures applicables en matière de bruit, ainsi que les niveaux de bruit maximaux autorisés. Les spécifications proposées visent à combler un vide réglementaire et prennent comme point de départ la norme de certification acoustique harmonisée au niveau international applicable aux hélicoptères lourds, afin d'assurer l'égalité des conditions de concurrence et la comparabilité des technologies. Les procédures définies sont adaptées aux caractéristiques des aéronefs ADAVe (eVTOL) si nécessaire. Par exemple, comme les eVTOL sont censés être plus silencieux dans certaines phases de vol, il est nécessaire de les autoriser à voler plus près du microphone dans certaines phases de vol afin de maintenir une qualité minimale du rapport signal/bruit.

Une consultation ouverte au public jusqu'au 15 juin 2023

En outre, une évaluation du bruit en vol stationnaire a été mise au point pour faciliter l'évaluation du bruit des opérations à proximité des vertiports, c'est-à-dire les endroits où ces aéronefs décolleront et atterriront. Les niveaux de bruit maximaux autorisés restent identiques à ceux des limites les plus récentes imposées aux hélicoptères lourds par l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 16 de l'OACI, volume I, chapitre 8.4.2), tandis que l'AESA recueille davantage de données sur le bruit de ces appareils dans le cadre de projets de certification. Le document EPTS est ouvert à la consultation publique jusqu'au 15 juin 2023. Les commentaires peuvent être soumis via l'outil de réponse aux commentaires (CRT).