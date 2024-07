L'Aesa certifie l'Airbus A321XLR équipé du moteur Leap

L'A321XLR équipé de moteurs Leap est certifié

CFM International annonce la certification de l'Airbus A321XLR équipé de moteurs Leap par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA). L'A321XLR est le cinquième avion de la famille A320neo équipé de turboréacteurs Leap. La certification de l'appareil s'accompagne d'une mise à jour des certificats de type du moteur, accordée par l'EASA et la Federal Aviation Administration (FAA) américaine le 10 juillet dernier.

Pas de modification(s) du moteur

« La certification de l'A321XLR motorisé par CFM est une étape importante qui permettra à nos opérateurs de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans la programmation de leurs vols », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International. « Le moteur a toujours été conçu avec une capacité de poussée de 35 000 livres (155, 6 kN) pour les avions à plus long rayon d'action et à masse maximale au décollage plus élevée. Par conséquent, aucune modification du moteur n'a été nécessaire, de la famille A320neo, ce qui permet aux opérateurs de bénéficier d'une avec leurs flottes existantes de la famille A320neo », ajoute Gaël Méheust.

Démonstrations en vol à Farnborough

Au salon international de Farnborough, les visiteurs professionnels pourront voir en vol l'A321XLR propulsé par le moteur Leap, qui effectuera une démonstration. À ce jour, 11 compagnies aériennes et bailleurs ont choisi les moteurs LEAP pour équiper plus de 190 avions A321XLR. En incluant l'A321LR et l'A321neo, les moteurs LEAP ont été choisis par plus de 70 clients pour équiper plus de 2 300 monocouloirs Airbus de grande taille et à long rayon d'action.