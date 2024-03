L'aéroport du Golfe de Saint-Tropez a achevé sa mue

L'aéroport du Golfe de Saint-Tropez a achevé ses travaux entamés le 15 novembre 2023 qui avaient entrainé la fermeture de l'aéroport pour la première fois depuis 30 ans. Avec quinze jours d'avance, l'aéroport a pu rouvrir au trafic le 6 mars, après la fin du chantier de rénovation qui intègrent les dimensions de sécurité, de qualité de service et de préservation de l'environnement.

La première phase du chantier, d’une durée d’un mois, a permis de reprendre totalement la surface de la piste et du taxiway, soit 20 000m², avec l’objectif de limiter au maximum les jointures, ces jonctions entre deux couches d’enrobés qui peuvent fragiliser la structure. Pour y parvenir, la solution retenue par Eiffage, pour la réalisation du chantier, a été de réaliser le coulage du revêtement de la manière la plus continue possible grâce à une organisation rigoureuse. Résultat : une opération menée en deux jours seulement et un unique joint transversal pour une piste plus sûre, plus solide et plus pérenne.

Net zéro d'ici 2030

La deuxième phase du chantier a consisté à rénover les principaux postes de stationnement des avions, soit 6 000m². Débutée mi-janvier, elle a duré six semaines et permis non seulement de remettre à neuf les parkings, mais encore de les préparer aux enjeux futurs de l’aviation générale : l’électrification. « L’aviation générale sera la première à bénéficier des progrès technologiques permettant de passer d’une énergie carbonée à une énergie décarbonée, l’électricité. Des avions existent déjà et nous anticipons que dans quelques années nous en accueillerons un nombre croissant. C’est pourquoi il était stratégique d’inclure dans la rénovation des parkings avions un réseau pour les alimenter lors de leurs escales. C’est notre contribution à l’adoption d’une nouvelle génération d’avions, non émissifs et moins bruyants », explique Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.

Depuis 2010, l'aéroport du Golfe de Saint-Tropez est spécialisé dans le tourisme d'affaires et haut de gamme. Il fait partie du Groupe Aéroports de la Côte d'Azur, qui gère aussi les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes Mandelieu. Le groupe est numéro 2 européen en matière d'aviation d'affaires. Les trois aéroports du groupe sont certifiés Carbone neutre niveau 4+ par l'ACI (Conseil international des aéroports) et le Groupe s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission de CO2 sans compensation d'ici 2030.