L'aéroport de Munich teste un conteneur mobile pour recharger les engins aéroportuaires

En collaboration avec la firme FlowGen, spécialisée dans les systèmes énergétiques verts, l’aéroport de Munich est en train de mener un test d’utilisation d’un conteneur mobile qui génère de l’énergie électrique créée par des panneaux solaires et des éoliennes. L’aéroport va se servir de ce conteneur pour recharger en énergie l’ensemble de ses engins de piste et ses véhicules. Au cours d’une journée venteuse et ensoleillée, le container peut produit un total de 200 kwatt/heure d’énergie, suffisamment pour fournir l’énergie alimentant quatre à six véhicules. Le test va durer un an.

Un conteneur facilement monté et démonté

Le système unique combine la petite éolienne développée par FlowGen avec des technologies solaires et de stockage par batterie et peut être personnalisé à l'aide d'un logiciel de gestion intelligent de l'énergie. La solution de conteneur de FlowGen peut être installée en peu de temps et facilement démontée et ré-assemblée sur de nouveaux emplacements. Outre son utilisation dans les aéroports et pour recharger les véhicules électriques, il offre une large gamme d'applications dans des domaines tels que l'agriculture, la construction et l'industrie manufacturière.