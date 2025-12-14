L’aéroport de Grenoble passe sous le giron d’Edeis

Le groupe Edeis a récupéré la délégation de service public de l’aéroport Grenoble Alpes Isère et succède ainsi à Vinci Airports. Le passage de témoin se fera le 30 juin 2026.
Le département d’Isère a choisi Edeis pour reprendre la main sur l’aéroport de Grenoble. Les deux autres candidats étaient Egis Airport Operation et Vinci Airports, qui avait la charge de la plateforme depuis 17 ans et qui venait de lancer l’accueil d’un vol Ryanair en provenance de Manchester. Edeis conservera sa concession jusqu’au 12 juin 2038. Le groupe est venu avec un plan d’investissement de 11.9 M€ et en prendra la charge de la moitié.
Le but du Département est de renforcer la position de l’aéroport comme porte d’entrée vers les stations en montagne, de conforter le trafic, de conserver la diversité des compagnies présentes, optimiser l’accueil de l’aviation d’affaires. Le Département tient à cœur de présenter à l’avenir l’aéroport comme future plateforme exemplaire de l’aviation décarbonée. Cela passe par la décarbonation de l’aéroport mais aussi par une transition vers l’électrique, en particulier pour la flotte de loisir et de formation.
Edeis prévoit un trafic annuel moyen de 335 600 passagers sur la période 2026-2038. Grenoble Alpes Isère devient le plus important aéroport passant sous le giron d’Edeis. Le groupe opère déjà 20 autres plateformes en France métropolitaine et en outre-mer, dont les aéroports de Reims, Dijon, Calais, ou encore Toulouse-Francazal.
