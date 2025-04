Aura Aero livre son premier Integral R à Dijon Voltige

Un premier Integral R livré...

Trois mois après avoir certifié son avion Integral R, le constructeur aéronautique toulousain Aura Aero a officialisé le 7 avril 2025 la réception du premier exemplaire d’Integral R par Dijon Voltige, aéroclub emblématique de la voltige en France, qui devient le client de lancement de l’appareil. Ce premier Integral R est revêtu d'une magnifique livrée argent, bleu, blanc et rouge et arbore l'immatriculation F-WIAT.

... A Dijon Voltige

« Dijon Voltige nous a fait confiance dès le début et nous a soutenus durant tout le processus de développement de notre avion. Nous sommes très heureux et très fiers de partager ce moment structurant pour l’entreprise avec eux », déclare Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président d’Aura Aero. La réception d’Integral R marque l’aboutissement d’un processus de certification et de production qui a duré 5 ans. L'Integral a effectué son premier vol en juin 2020, à l'aéroport de Toulouse-Francazal. Les essais, dans le cadre de la campagne de certification, se sont achevés le 8 novembre dernier et la certification a été reçue le 18 décembre 2024. La production en série a commencé dans la foulée, avec un objectif de cadence d’une quinzaine d’appareils en 2025.

Sur le continent nord-américain

Presqu'au même moment et à quelques jours près, Aura Aero a présenté à Sun ‘n Fun Aerospace Expo, le deuxième plus grand salon américain dédié à l’aviation légère, à Lakeland en Floride (qui s'est tenu du 1er au 6 avril 2025), l'Integral R. Les États-Unis sont un marché majeur pour la famille Integral, avec près de 600 écoles de pilotage agréées par la FAA, plus de 75 000 pilotes et une demande grandissante pour des avions modernes, économiques et ayant des capacités de voltige. Avec l’obtention prochaine de la certification FAA, la famille Integral offre une solution pour un entraînement à la fois classique et électrique -en version Integral E, motorisé par le bloc électrique Safran Electrical & Power-, faisant de cet appareil un concurrent de poids sur le marché américain.

Parachute de cellule

« Nos équipes sont à pied d'œuvre sur les lignes de production pour pouvoir livrer les clients, dans le respect du plus haut degré d’exigence. Nous nous réjouissons de pouvoir produire ces avions dans notre usine de Toulouse, où sont concentrés tous nos savoir-faire. L'Integral R n’est que le début de l’histoire pour nous», indique Fabien Raison, Co-fondateur et Directeur des Opérations. « L'Integral R est l’avion le plus sûr de sa catégorie grâce notamment à la présence d’un parachute de cellule. La sécurité est un critère primordial pour nous dans le choix d’un avion de voltige », précise Stéphane Thibodaux, Président de Dijon Voltige.

Une interface digitale

Aura Aero développe également une interface digitale pour que ses clients puissent avoir accès à un service personnalisé, à tout moment du cycle de vie de leur avion. Grâce à la technologie de pointe embarquée dans l'Integral R, les clients, en se connectant sur leur compte, auront accès à toutes les informations de vol, pourront avoir un debrief détaillé du comportement des pilotes et de l’avion, et anticiper les opérations de maintenance, optimisant ainsi significativement le temps de disponibilité de leur appareil. Cette fonctionnalité sera opérationnelle d’ici le deuxième semestre 2025.