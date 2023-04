L'Académie de pilotage de Turkish Airlines s'équipe d'un simulateur de vol Alsim ALX

La TAFA acquiert un simulateur Alsim ALX

Turkish Airlines Flight Academy (TAFA), ou l'académie de pilotage de Turkish Airlines, basée à Aydın Türkiye au bord de la mer Egée, a récemment investi dans un simulateur Alsim ALX. Ce dernier permet de piloter jusqu'à quatre classes d'avions - monomoteur à piston, bimoteur à piston, bimoteur à turbine jusqu'au biréacteur de catégorie moyenne. L'appareil est conçu et approuvé pour les formations ATPL, CPL et MCC, conformément à toutes les normes réglementaires en vigueur. L'ALX offre un équipement de simulation de technologie avancée adapté à toutes les exigences de formation spécifiques. En outre, il a fait ses preuves en matière de rentabilité et permet d'économiser de nombreuses heures de vol.

Accroître sa capacité de formation de pilotes professionnels

La Turkish Airlines Flight Academy s'est fixé pour objectif d'accroître sa capacité de formation de pilotes professionnels afin de répondre au besoin croissant de pilotes qualifiés de Turkish Airlines. " À l'issue de nos recherches, nous avons décidé d'apporter à la TAFA le simulateur Alsim ALX, qui répond aux exigences et aux conditions de formation au vol souhaitées", a commenté le professeur associé İbrahim Zeki Akyurt, le directeur général de la TAFA. "En ce qui concerne les caractéristiques du simulateur ALX, nous estimons que sa contribution à la formation au vol de pilotes professionnels et bien formés sera élevée et précieuse. Notre préférence s'est portée sur Alsim, car cette société propose des modèles FSTD éprouvés et fiables".