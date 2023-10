KX et SRC UK s'associent pour adresser le secteur de la Défense avec de l'Intelligence Artificielle

KX, une société mondiale spécialisée dans les analyses de données vectorielles en temps réel et en série de grand volume, a annoncé un accord de partenariat avec SRC UK, spécialistes des solutions de données et des analyses. L'objectif est de fournir des capacités de gestion des données et des analyses avancées au secteur de la défense, grâce à l'intégration de la technologie de base de données vectorielle KDB.AI de KX avec l'expertise profonde de SRC dans le traitement des données de la mission et du renseignement. Le secteur de la défense connaît une transformation avec le déploiement de nouvelles techniques d'Intelligence Artificielle. Les données sont devenues un atout stratégique, affectant tous les aspects d'une force de combat moderne.

Le partenariat entre KX et SRC UK vise à améliorer le traitement des données pour le secteur de la défense.

En accord avec la 'Stratégie Numérique Pour la Défense' du gouvernement britannique, qui place la disponibilité, la flexibilité et l'agilité des données au cœur de ses priorités, le partenariat se concentrera sur la fourniture d'un nouveau standard d'excellence en matière de traitement des données et d'analyse. Ensemble, KX et SRC vont doter les forces armées britanniques de la capacité de trier d'immenses quantités de données de séquence temporelle, historiques et vectorielles, et d'exécuter des requêtes complexes d'IA et d'apprentissage automatique avec une vitesse et une efficacité incroyable. Le partenariat offre des avantages significatifs en matière de décision basée sur les données pour des cas d'utilisation comme la maintenance prédictive d'équipements.