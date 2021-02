KrasAvia accueillent ses premiers ATR

La compagnie russe KrasAvia, basée à Krasnoïarsk (Sibérie) vient de recevoir dans sa flotte ses deux premiers ATR 72-500, les tous premiers ATR immatriculés en Russie pour le transporteur. KrasAvia, avec une flotte de 44 avions et hélicoptères, opère des vols réguliers et charters dans tout le grand Nord de la Russie. C'est le plus grand transporteur régional de Russie. Elle est la propriété du gouvernement du kraï de Krasnoïarsk, la troisième plus grande ville de Sibérie avec plus de 1,1 million d'habitants.

L'ATR, résistant aux conditions extrêmes

Les deux ATR 72-500 ont été achetés d'occasion auprès du loueur suédois Erik Thun, et l'accord a été conclu par Bertrand Lattes Aviation Capital (BLAC). Les services aériens sont essentiels pour desservir les régions reculées de Sibérie, et leur environnement complexe requiert des appareils polyvalents et fiables, capables de décoller et d'atterrir dans des conditions de froid extrême. La liaison entre Krasnoïarsk et Khatanga, près de l'océan Arctique est une des plus longues liaisons opérées en ATR : 984 miles nautiques, ou 1 822 km, soit un vol de quatre heures.

Troisième opérateur en Russie

"Les deux ATR 72-500 remplaceront nos turbopropulseurs plus petits, les Antonov An-24 et An-26, en exploitation depuis plus de 40 ans. Grâce à la polyvalence de l'ATR 72-500 et à sa cabine moderne et spacieuse, nous continuerons à répondre aux besoins de connectivité des habitants de Sibérie, avec un nombre de sièges et de niveaux de confort accrus", explique Andrey Egorov, directeur général de KrasAvia. Krasavia est le troisième opérateur ATR en Russie, après UTair et NordStar, qui exploitent respectivement des flottes de 15 ATR 72-500 et cinq ATR 42-500. En Russie, la flotte ATR comprend donc maintenant 22 avions.