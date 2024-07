50 gros-porteurs Boeing pour Korean Air

Les différentes sources variaient à la fois sur le nombre et le modèle. Finalement, Korean Air prendra bien du Boeing 777-9 et du Boeing 787-10 et en prendra plus qu'annoncé. Le protocole d'accord signé au Farnborough Airshow entre la compagnie aérienne et Boeing porte en effet sur 20 Boeing 777-9 et 20 Boeing 787-10. S'ajoutent dix options pour le second modèle. Korean Air a d'ores et déjà 17 Boeing 787-9 et 787-10 à réceptionner.

Une commande chez Airbus en avril dernier

Les calendriers de livraisons ne sont pas précisés. En avril dernier, Korean Air avait signé avec Airbus pour un total de 33 long-courriers Airbus se répartissant en 27 A350-1000 et six A350-900. Ces différents achats font suite à la fusion avec Asiana Airlines qui avait aussi des long-courriers commandés chez Airbus et Boeing. Une restructuration des investissements flotte n'est donc pas à exclure.

D'autres contrats à venir à Farnborough ?

L'annonce de Korean Air pourrait être suivie d'autres dans les jours suivants. Airbus a démarré avec "une mise en bouche", soit la commande de Druk Air pour trois Airbus A320neo et deux Airbus A321XLR qui sera transformée en contrat ferme.