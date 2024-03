Korean Air ouvrira un nouveau pôle de maintenance moteurs en 2027

Korean Air a commencé la construction d'un centre de maintenance de moteurs d'avions à Unbuk, près de l'aéroport international d'Incheon, dont l'ouverture est prévue pour 2027. Ce nouveau site sera le plus grand d'Asie et renforcera les capacités de maintenance des moteurs d'avion de la compagnie aérienne ainsi que ses activités de maintenance, réparation et révision (MRO) aéronautique.

400 millions d'euros d'investissement

Le centre de maintenance des moteurs comprend sept étages et s'étend sur plus de 140 000 mètres carrés. L’investissement dans cette construction réalisé par la société Kolon Global est estimé à plus de 400 millions d’euros et sera stratégiquement construit juste à côté de la cellule d'essai des moteurs ETC (Engine Test Cell) que la compagnie aérienne exploite depuis 2016.

Une capacité MRO moteurs qui passera de 100 à 360 moteurs par an

Korean Air gérait jusqu'à présent la maintenance de ses moteurs sur son site de Bucheon, complétée par des tests de performance finaux à l’ETC d'Unbuk. Le nouveau pôle de maintenance des moteurs optimisera ce processus grâce à une consolidation stratégique, améliorant l'efficacité opérationnelle en regroupant toutes les phases de la maintenance des moteurs sur un site unique et centralisé. Korean Air prévoit également d'augmenter considérablement sa capacité de maintenance des moteurs d'avion, qui passera de 100 à 360 moteurs par an, pour un éventail plus large de types de moteurs. Actuellement, la compagnie aérienne effectue des révisions sur six modèles de moteurs, dont les PW4000 et GTF de Pratt & Whitney, le CFM56 de CFM International et le GE90-115B de General Electric. Cette expansion comprend l'ajout de trois autres modèles de moteurs à son portefeuille, dont le GEnx de GE et le LEAP-1B de CFMI. La compagnie aérienne étudie également la possibilité d'assurer la maintenance des moteurs d'Asiana Airlines, notamment le Rolls-Royce Trent XWB utilisé dans l'Airbus A350.

1000 emplois créés

Ce nouveau centre de maintenance devrait générer plus de 1 000 nouveaux emplois afin de renforcer la compétitivité de l'industrie coréenne dans la maintenance, réparation et révision aéronautique et de réduire ainsi sa dépendance à l'égard des services de maintenance internationaux. Korean Air est le seul exploitant d'installations spécialisées dans la révision de moteurs d'avions civils en Corée. Dès 1976, la compagnie a commencé à réviser les moteurs de ses Boeing 707. Depuis, elle a reconstruit près de 5 000 moteurs et en a fourni à d'autres compagnies aériennes, dont ceux de sa filiale Jin Air et de multiples transporteurs internationaux tels que Delta Air Lines et China Southern Airlines.