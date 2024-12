Korean Air obtient l'aval définitif de l'Europe pour sa fusion avec Asiana

Korean Air a rempli l'ensemble des conditions établies par l'autorité de la concurrence de l'Union européenne, ouvrant la voie à sa fusion avec Asiana Airlines. La Commission européenne (CE) a annoncé le 28 novembre avoir finalisé son examen, confirmant que Korean Air répondait à toutes les exigences nécessaires pour procéder à sa fusion avec Asiana Airlines.

La fusion devrait totalement finalisée fin décembre

En février 2024, la Commission européenne a accordé une autorisation conditionnelle, assortie de deux exigences principales : garantir la stabilité des opérations d'un transporteur tiers sur quatre routes européennes en concurrence (Paris, Barcelone, Francfort, et Rome) et procéder à la cession de l'activité fret d'Asiana. Korean Air a sélectionné T'way Air comme compagnie aérienne opérant ses liaisons européennes, renforçant cet accord par un appui opérationnel comprenant la mise à disposition d'appareils, d'équipages et de services de maintenance. Par ailleurs, Air Incheon a obtenu l'approbation pour reprendre les activités de transport de fret d'Asiana Airlines.Korean Air a transmis l'approbation finale de la Commission européenne au ministère de la Justice des États-Unis et prévoit de conclure la transaction d'ici décembre 2024.