Korean Air généralise son service de notification des bagages

Korean Air vient d'annoncer qu'elle généralisait à l'ensemble de ses vols son service de traçage des bagages. Lancé en juin 2020, il avait été étendu à une quinzaine de nouvelles lignes internationales dont Paris en janvier 2021. Les passagers sont informés par un message sur la nouvelle application mobile de Korean Air, "Korean Air My", dès que leur bagage enregistré est chargé en toute sécurité dans la soute de l'avion. Les messages peuvent être consultés dans la section "notifications" ou "suivi de bagages" de l'application.

"Réconcilier" les bagages et les passagers

Ce service repose sur le système de réconciliation des bagages (BRS) développé par Korean Air, qui scanne et vérifie le code-barres des bagages lors des processus d'enregistrement et de chargement dans l'avion. Le BRS permet non seulement de s'assurer que les bagages se trouvent sur le bon vol, mais aussi de suivre leur acheminement. L'extension du service à tous les vols internationaux et domestiques devrait améliorer l'expérience des voyageurs en fournissant des informations en temps réel et améliorer les procédures de traitement des bagages, en particulier dans les aéroports domestiques et les petits aéroports internationaux où cela se faisait auparavant manuellement.