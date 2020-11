Korean Air et Hanjin Group vont mettre la main sur Asiana

La consolidation consécutive à la crise du transport aérien liée à la pandémie du Covid-19 est en marche. C'est de Corée qu'est venue la nouvelle selon laquelle Korean Air et Hanjin KAL Group, sa maison mère, avaient décidé de racheter la compagnie concurrente Asiana Airlines, lors de la réunion d'un conseil d'administration le 16 novembre 2020. Korean Air envisage d'acquérir Asiana pour la somme de 1,8 billion de wons, soit près de 1,4 milliard d'euros. Afin de garantir ce montant, Korean Air prévoit d'augmenter son capital de 1,9 milliard d'euros par émission de nouvelles actions.

Financer Asiana Airlines jusqu'à la fin de l'année

Selon l'accord passé avec la Korea Development Bank, Hanjin KAL Group, recevra un investissement de 608 millions d'euros. Elle prêtera ce montant directement à Korean Air, pour soutenir les deux compagnies aériennes, avant l'augmentation de capital de Korean Air. Sur les 608 millions d'euros, Korean Air utilisera 228 millions d'euros pour acquérir des obligations convertibles perpétuelles d'Asiana, et utilisera une somme complémentaire de 228 millions d'euros comme acompte pour le contrat de 1,1 milliard d'euros, afin d'acquérir les nouvelles actions d'Asiana Airlines. Cet investissement initial de Korean Air permettra aussi à Asiana Airlines d'obtenir le financement nécessaire à ses opérations jusqu'à la fin de l'année ainsi que d'améliorer sa situation financière.

Un pays, deux compagnies nationales

"Lorsque Korean Air aura finalisé l'acquisition d'Asiana Airlines, la compagnie aérienne devrait être classée parmi les 10 premières compagnies aériennes au monde", explique Korean Air dans un communiqué. "En général, les pays de moins de 100 d'habitants ont une seule compagnie aérienne régulière nationale. Cependant, la Corée a deux transporteurs réguliers nationaux, ce qui lui donne un désavantage concurrentiel par rapport à des pays comme l'Allemagne, la France et Singapour avec une seule compagnie aérienne nationale. De fait, cette acquisition facilitera l'extension du réseau mondial Korean Air, de sa flotte d'avion et de ses capacités favorisant la compétitivité nécessaire pour concurrencer les méga compagnies aériennes mondiales". Ce rachat va aussi avoir des conséquences sur les alliances aériennes mondiales, puisque Korean Air, membre de l'alliance Skyteam (réunie autour d'Air France-KLM et Delta) devrait mettre la main sur Asiana Airlines, membre de Star Alliance.