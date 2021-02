Korean Air arrache un bénéfice d'exploitation pour 2020

Dans un océan de marasme lié à la crise du transport aérien, il y a quand même des compagnies qui dans certaines régions du monde parviennent à tirer leur épingle du jeu. Korean Air a ainsi annoncé qu'elle avait pu pour son exercice 2020 préserver un bénéfice d'exploitation de 219 millions de dollars, en baisse de 17% par rapport à l'année précédente. La compagnie aérienne a aussi réussi à réduire sa perte nette de plus de moitié, à 228,1 millions de dollars, contre - 568,7 millions de dollars en 2019.

Stratégie de développement du fret

La compagnie aérienne coréenne a évidemment été touchée par la baisse du trafic passagers liée à la pandémie du Covid-19. Son chiffre d'affaires passagers a chuté de 74% l'année passée par rapport à 2019. Mais dans le même temps, son chiffre d'affaires cargo a augmenté de 66%. Korean Air a ainsi pleinement utilisé ses 23 appareils cargo, augmentant son taux d'exploitation de 25% par rapport à l'année précédente. La compagnie a aussi utilisé les avions passagers pour renforcer ces capacités de fret pour répondre à la demande croissante de kits de test Covid-19 et de pièces automobiles, une partie de la demande se déplaçant du fret maritime vers le fret aérien. La stratégie de Korean Air visant à augmenter sa capacité de fret en utilisant des avions passagers lui a permis de transporter du fret sur plus de 4 500 vols. Au total, Korean Air a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards de dollars en 2020, en baisse de 40% par rapport à 2019. Grâce à un groupe de travail composés de spécialistes de la vente de fret et du transport de fret spécialisé, Korean Air s'est également préparée au transport de vaccins. Lorsque ceux-ci seront plus largement disponibles à partir du second semestre 2021, c'est une activité qui devrait connaître une forte croissance.

Augmentation de capital et rachat d'Asiana

Rappelons par ailleurs que Korean Air augmentera son capital de 2,9 milliards de dollars, en émettant de nouvelles actions en mars afin d'obtenir des nouvelles liquidités et de garantir sa structure financière. Elle va par ailleurs prendre le contrôle d'Asiana Airlines.