Korean Air a réalisé le plus long vol sans escale depuis sa création

14 heures et 42 minutes. C'est la durée de temps de vol record qu'a réalisé la compagnie Korean Air entre Séoul-Incheon et Miami le 12 juin dernier. Effectué avec un Boeing 777-300ER passagers converti en version cargo. Il s'agit du plus long vol réalisé sans escale par la compagnie coréenne depuis sa création en 1969. Le vol KE8047 a décollé le 12 juin à 21h14 et est arrivée le lendemain à Miami après avoir couvert une distance totale de 13 405 km d'un seul tenant. Jusqu'à présent, le vol le plus long qui avait été réalisé par Korean Air était la liaison Incheon-Atlanta, avec une distance de 12 547 km pour un temps de vol de 13 heures et 50 minutes.

Du cargo sanitaire

Le Boeing 777-300ER converti en avion-cargo a été utilisé sur le vol direct entre Incheon et Miami pour envoyer 25 tonnes de kits de test pour le Covid-19 en République Dominicaine. Korean Air assure en temps normal six vols réguliers par semaine vers Miami, le hub des liaisons sud-américaines. Les cargos font généralement une escale à Anchorage pour se ravitailler en carburant et remplacer les membres d'équipages.

18 avions consacrés au cargo

Korean Air a converti 16 avions de passagers en avion tout cargo, dont 10 Boeing 777 et six A330 en retirant les sièges passagers. Par ailleurs, des sacs de sièges de fret (CSB) ont été installés sur les sièges passagers de deux Boeing 777 supplémentaires.