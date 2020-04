Kopter racheté par Leonardo

185 M$

Pour acquérir Kopter, Leonardo a déboursé 185 M$ et versera, comme cela avait été prévu dans le cadre du contrat de vente, des primes à Lynwood si certains jalons sont atteints au cours de la vie du programme de l'hélicoptère SH09 de Kopter. Lynwood, basée à Chypre, est une société contrôlée par l’oligarque russe Alexander Mamut, qui a précédemment investi 270 millions de dollars dans Kopter Group en 2016.

Une certification en cours

Le SH09 est actuellement en cours de certification simultanée avec la FAA et l’Easa. Le SH09 est doté d’une suite avionique numérique ainsi que d'un turbomoteur Honeywell HTS900 de 1 020 ch. L’hélicoptère aura une vitesse de croisière de 140 noeuds (soit 259 km/h) et une autonomie de 430 nautiques (soit 796 km).

Innovation et offre

"Leonardo tirera parti de l’innovation, de nouvelles capacités et des compétences d’ingénierie qui ont été développées par la jeune entreprise suisse. Le SH09 de Kopter, un nouvel hélicoptère monomoteur, convient parfaitement à la gamme de produits de pointe de Leonardo en offrant des opportunités pour de futurs développements technologiques. Ce nouveau produit bénéficiera du savoir-faire industriel de Leonardo, de son expérience de service et de formation et du réseau commercial, tout en permettant d’obtenir une gamme encore plus grande en termes d’offre et d’empreinte commerciale", a commenté Kopter.