Kopter finalise la conception du SH09

La conception SH09 intègre désormais toutes les améliorations identifiées au cours de la campagne d'essais en vol intensif réalisée par le troisième prototype (P3) d'abord à Mollis en Suisse, puis à Pozzallo, en Italie.

Ces optimisations comprennent une nouvelle configuration du rotor principal et un rotor de queue redessiné, une conception améliorée pour la BTP, une nouvelle forme pour les capots supérieurs, des patins d'atterrissage modifiés, un système de carburant optimisé permettant d'avoir une cabine plus grande et un siège supplémentaire, ainsi qu'un nouveau package aérodynamique pour améliorer les qualités de vol et la stabilité du SH09.

« Ces récentes modifications ont porté sur certaines caractéristiques que nous voulions améliorer. Maintenant, l'hélicoptère est plus stable, ce qui le rend encore plus facile à piloter », a déclaré Richard Grant, pilote d'essai en chef de Kopter, juste après le premier vol de cette nouvelle configuration sur P3.