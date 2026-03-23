Katalyst vote pour Ariane 6
Katalyst vote pour Ariane 6
© ESA, Arianespace ArianeGroup, Cnes, centre optique du CSG
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 23 mars 2026 à 16:55

288 mots

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Katalyst vote pour Ariane 6

En marge du salon du SatShow à Washington DC, l’entreprise américaine Katalyst Space Technologies a signé un contrat de lancement avec Arianespace pour lancer son satellite Nexus-1 au cours du second semestre 2027.

Nouveau client américain pour Ariane 6 ! À l’occasion du SatShow 2026, Arianespace a annoncé ce lundi 23 mars la signature d’un contrat avec Katalyst Space Technologies pour placer son satellite Nexus-1 en orbite géostationnaire au second semestre 2027. C’est un nouveau client pour Ariane 6, dont la fiabilité n’est

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Daniel Chretien
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23/03/2026 16:55
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