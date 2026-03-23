Katalyst vote pour Ariane 6

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
En marge du salon du SatShow à Washington DC, l’entreprise américaine Katalyst Space Technologies a signé un contrat de lancement avec Arianespace pour lancer son satellite Nexus-1 au cours du second semestre 2027.
Nouveau client américain pour Ariane 6 ! À l’occasion du SatShow 2026, Arianespace a annoncé ce lundi 23 mars la signature d’un contrat avec Katalyst Space Technologies pour placer son satellite Nexus-1 en orbite géostationnaire au second semestre 2027. C’est un nouveau client pour Ariane 6, dont la fiabilité n’est
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
En marge du salon du SatShow à Washington DC, l’entreprise américaine Katalyst Space Technologies a signé un contrat de lancement avec Arianespace pour lancer son satellite Nexus-1 au cours du second semestre 2027.
Nouveau client américain pour Ariane 6 ! À l’occasion du SatShow 2026, Arianespace a annoncé ce lundi 23 mars la signature d’un contrat avec Katalyst Space Technologies pour placer son satellite Nexus-1 en orbite géostationnaire au second semestre 2027. C’est un nouveau client pour Ariane 6, dont la fiabilité n’est plus à démontrer. C’est aussi un client issu d’un nouveau
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte