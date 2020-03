Journée internationale des droits des femmes : French bee organise un vol spécial

13 femmes dans l'équipage

La low cost French bee, dirigée par trois femmes (Muriel Assouline, directrice générale, Sophie Hocquez, directrice commerciale et Aurore Fontanaud, directrice des ressources humaines), a décidé de marquer le coup. Lors de la Journée internationale des droits des femmes, la compagnie du groupe Dubreuil, a organisé un vol (BF700) à bord d'un Airbus A350-900 avec un équipage (un commandant de bord, deux copilotes et dix PNC) entièrement féminin.

French bee soucieuse du recrutement des femmes

"L'ensemble de l'équipage et moi-même sommes très fières d'avoir eu l'opportunité d'opérer un vol entièrement féminin. Grâce à cette opération, nous espérons avoir pu marquer les esprits des jeunes femmes à bord et au sol, afin qu'elles soient de plus en plus nombreuses rejoindre les métiers de l'aérien", déclare Claire Fremery, commandant de bord A350 chez French bee. "A ce jour, French bee a recruté jusqu'à 6 femmes pilotes, une réussite pour une compagnie de notre taille. Cette opération est importante à nos yeux, car elle contribue à inciter les femmes à poursuivre leur rêve et oser choisir l'aéronautique, un secteur passionnant !", s'est enthousiasmé Muriel Assouline.