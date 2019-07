John O’Donnell est nommé Président de Safran Aerosystems

John O’Donnell débute sa carrière en 1987 chez Air Cruisers. Il y exerce des fonctions d’ingénieur de conception, superviseur de techniques de fabrication puis Vice-Président de l'ingénierie.

En 2008, John O’Donnell est nommé président d’Air Cruisers Company (aujourd’hui Safran Evacuation Systems) qui conçoit et fabrique des équipements gonflables de sécurité aérienne, notamment des toboggans d’évacuation, des radeaux, des gilets de sauvetage et des flotteurs pour hélicoptères. Depuis 2015, John O’Donnell était Directeur général de Zodiac Aerosafety Systems (aujourd’hui Safran Aerosafety).



John O’Donnell, 57 ans, est diplômé d’’un Master’s degree et d’un diplôme d’ingénieur de Stevens Institute of Technology (1984 et 2000) et titulaire d’un MBA de l’Université de Monmouth (1996).