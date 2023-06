Joby va lancer la production de son ADAVe

Certificat de navigabilité spécial pour Joby Aviation

Joby Aviation a annoncé le 28 juin 2023 avoir reçu un certificat de navigabilité spécial pour le premier aéronef ADAVe (aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique) construit sur sa ligne de production pilote à Marina, en Californie. Délivré par la Federal Aviation Administration (la FAA), ce certificat permet à Joby de commencer les essais en vol de son premier prototype de production. L'aéronef devrait devenir le tout premier ADAVe livré à un client lorsqu'il sera transféré à la base aérienne d'Edwards en 2024 pour être exploité par Joby dans le cadre du contrat Agility Prime de la société avec l'armée de l'air américaine, d'une valeur pouvant atteindre 131 millions de dollars.

Depuis 2017

Joby fait voler des aéronefs depuis 2017 et ses prototypes de pré-production ont parcouru plus de 30 000 miles (plus de 48 000 km) depuis 2019, selon le constructeur. Le prototype de production d'aujourd'hui s'appuie sur cette expérience acquise et marque une autre étape importante vers l'obtention de la certification FAA et la production à l'échelle.

Toyota comme principal actionnaire externe

Reconnaissant le rôle clé joué par Toyota dans la conception de la ligne de production pilote de Joby, ainsi que dans la production et l'assemblage de l'aéronef Joby, Tetsuo "Ted" Ogawa, président et chef de la direction de Toyota Motor North America, Inc. rejoindra le conseil d'administration de Joby le 1er juillet 2023. Toyota est le principal actionnaire externe de Joby, ayant investi environ 400 millions de dollars dans la société, et les deux entreprises ont récemment signé un accord à long terme pour la fourniture de composants du groupe motopropulseur et de l'actionnement.

Essais en vol à Edwards avant Delta Air Lines

L'aéronef prototype de Joby a été fabriqué conformément à une conception validée et construit dans le cadre d'une mise en œuvre complète d'un système de gestion de la qualité - une étape importante sur la voie de l'obtention de la certification de type de la Federal Aviation Administration, nécessaire pour commencer l'exploitation commerciale de passagers. Joby prévoit de commencer l'exploitation commerciale de passagers en 2025 et a récemment conclu un partenariat avec Delta Air Lines pour permettre aux clients de Delta de voyager sans émissions de gaz à effet de serre à destination et en provenance des aéroports. L'aéronef va maintenant subir les premiers essais en vol avant d'être livré à la base aérienne d'Edwards, en Californie, où il sera utilisé pour faire la démonstration d'une série d'applications logistiques potentielles.