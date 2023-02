Joby Aviation proche de la certification

Deux étapes sur cinq...

Joby Aviation a annoncé aujourd'hui avoir franchi la deuxième des cinq étapes requises par la Federal Aviation Administration (FAA) pour certifier son aéronef à décollage et atterrissage vertical électrique (ADAVe ou eVTOL) des fins d'utilisation commerciale, avec transport de passagers. Au cours de la deuxième étape du processus de certification de type, une entreprise identifie les moyens par lesquels elle démontrera qu'elle a respecté l'intention réglementaire des règles de sécurité ("Moyens de conformité") qui ont été définies au cours de la première étape du processus ("Base de certification").

...Une première

Joby pense être la première société eVTOL à atteindre cette étape, ayant également été la première société eVTOL à terminer la première étape et à voir sa base de certification publiée. En atteignant cet objectif, Joby pense se rapprocher un peu plus de son objectif de lancer un service commercial de transport de passagers d'ici 2025. "La certification fait partie intégrante de tout ce que fait une entreprise aérospatiale et avec l'atteinte de cette étape critique, nous pouvons désormais concentrer nos efforts sur la clôture des plans de certification restants et sur l'achèvement des essais nécessaires à la certification de nos aéronefs", a déclaré Didier Papadopoulos, responsable OEM des avions chez Joby.

Mise en service prévue en 2025

Joby a également déjà fait des progrès substantiels dans la troisième étape du processus de certification ("Plans de certification"), avec quatre plans de certification spécifiques soumis à la FAA en novembre et le premier plan de test de qualification au niveau de l'équipement de la société soumis à la FAA, permettant de procéder aux tests de qualification. Les progrès se poursuivent également à l'étape quatre ("Test et analyse") et à l'étape cinq ("Montrer et vérifier").