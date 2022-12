Joby Aviation termine la deuxième des quatre revues de système avec la FAA

Deux sur quatre

Joby Aviation a annoncé avoir réalisé la deuxième des quatre revues de système requises par l'administration de l'aviation civile américaine, soit la Federal Aviation Administration (FAA) dans le cadre du programme de certification de type d'aéronef de la société. La réussite de l'audit de plusieurs jours par la FAA la semaine dernière dans les installations de Joby à Marina, en Californie, semble démontrer que la société est sur la bonne voie de la certification de son aéronef à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL).

System Reviews en parallèle des moyens de conformité et plans de certification spécifiques

Ces audits, nommés System Reviews constituent une série qui sert à valider l'architecture globale de l'aéronef et à s'assurer que le processus de développement de la société est sur la bonne voie pour satisfaire aux objectifs de sécurité de la FAA associés aux systèmes aéronautiques complexes. Les System Reviews ont lieu parallèlement à la soumission continue de moyens de conformité, de plans de certification spécifiques à une zone et d'autres documents de certification qui couvrent des éléments spécifiques de l'aéronef de Joby et de ses systèmes.

Tests de conformité

En septembre, Joby a annoncé lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre que 84% de ses moyens de conformité avaient été acceptés par la FAA, avec quatre plans de certification spécifiques soumis pour approbation. Plus tôt dans l'année, Joby a annoncé l'achèvement de ses premières revues de systèmes et de conformité et a effectué ses premiers tests de conformité de la FAA.

Part 135

"Les progrès en matière de certification sont un domaine clé pour ce secteur naissant, et nous sommes heureux de marquer l'achèvement réussi de notre deuxième revue des systèmes. Nous sommes convaincus que la conception de notre aéronef est sur la bonne voie pour répondre aux attentes de la FAA en matière de sécurité au niveau des systèmes, de redondance et d'architecture globale de l'avion", a déclaré Didier Papadopoulos, responsable de l'équipementier aéronautique chez Joby. En mai 2022, Joby a reçu son certificat de transporteur aérien Part 135 de la FAA, permettant à la société d'exploiter un service de taxi aérien commercial aux États-Unis. Joby a l'intention de certifier ses avions à temps pour commencer le service commercial de passagers en 2025.