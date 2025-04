Joby franchit un cap dans le domaine des essais avec un aéronef piloté

Vol complet pour Joby Aviation

Joby Aviation a annoncé le 29 avril que l'avionneur avait franchi une étape importante dans son programme d'essai d'aéronefs, en réalisant avec succès des vols avec une transition complète du vol vertical au vol de croisière, et vice-versa, avec un pilote à bord. Le passage du vol vertical au vol horizontal est une caractéristique essentielle de l'aéronef de Joby, qui lui permet de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère, tout en conservant l'efficacité et la vitesse d'un avion conventionnel à voilure fixe en vol d'avancement. Cette capacité unique permettra à Joby d'offrir un service de transport de passagers rapide et transparent, directement vers des destinations populaires.

Une longueur d'avance sur la concurrence

Joby a délibérément entrepris de démontrer la transition télécommandée à distance en premier, en réalisant la première transition d'un prototype d'aéronef à l'échelle réelle en 2017. La société a depuis effectué plus de 40 000 miles de vols d'essai (soit 74 080 km) sur plusieurs aéronefs, y compris des centaines de transitions du décollage vertical au vol de croisière, ainsi que plus d'une centaine de vols avec un pilote à bord en vol stationnaire et à basse vitesse. Depuis le premier vol de transition complet avec un pilote à bord le 22 avril 2025, la société a effectué plusieurs vols de transition avec trois pilotes différents aux commandes, Joby devenant ainsi la première société à effectuer régulièrement des essais habités d'un taxi aérien électrique depuis le vol stationnaire jusqu'au vol sur l'aile.

Vers le démarrage des essais en vol TIA

« Le franchissement de cette étape est extrêmement important pour Joby. Elle démontre non seulement le haut niveau de confiance que nous avons dans les performances de l'avion alors que nous nous préparons à un service commercial à Dubaï, mais elle ouvre également la voie au démarrage des essais en vol TIA (autorisation d'inspection de type, pour autoriser la conformité officielle, les inspections de navigabilité et les tests en vol nécessaires pour répondre à certaines exigences de type) avec des pilotes de la FAA à bord », commente Didier Papadopolous, président de Joby Aviation. « Nous avons adopté une approche très méthodique pour atteindre cette étape prévue de longue date, avec un nombre considérable d'essais, à la fois dans les airs et au sol, contribuant à former une base solide qui nous a permis de passer d'un vol historique à des transitions de routine avec des pilotes à bord presque du jour au lendemain », ajoute Didier Papadopolous.

N544JX

La première transition pilote-bord a été effectuée par le pilote d'essai en chef de Joby, James « Buddy » Denham, sur le site d'essais en vol de Joby à Marina, en Californie. Denham, qui a piloté plus de 60 types d'aéronefs différents, a rejoint Joby en 2019 après avoir pris sa retraite du Naval Air Systems Command, où il a dirigé la recherche et le développement du concept de contrôle unifié commun aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui a été intégré avec succès dans le F-35B Joint Strike Fighter. Lors du vol, Denham a effectué un décollage vertical à bord du dernier aéronef sorti de la ligne de production Marina de Joby (N544JX), avant de prendre de l'altitude et d'accélérer jusqu'à ce que l'avion soit entièrement porté par sa voilure, puis de revenir pour un atterrissage vertical sur la piste d'atterrissage.

Essais en laboratoire

Pour préparer le vol de transition avec un pilote à bord, Joby a effectué des milliers d'essais dans le laboratoire d'essais intégré de la société, une installation au sol qui reproduit tous les principaux systèmes de l'avion, permettant à l'équipe de tester les unités de propulsion, les actionneurs et d'autres matériels et logiciels identiques à l'avion prototype de la société avant de prendre l'air. Joby a également réalisé une série d'essais en vol à la base aérienne d'Edwards, destinés à confirmer la redondance présente dans toute la conception de l'aéronef, avec des pilotes distants basés au sol qui gèrent des simulations de panne de moteur, de batterie et d'autres événements potentiels en vol. Dans tous les cas, l'avion s'est comporté comme prévu, permettant aux pilotes de Joby de continuer à voler en toute sécurité et d'effectuer un atterrissage vertical contrôlé, même en ne comptant que sur quatre des six hélices de l'avion.

Un premier aéronef à Dubaï en 2025

Outre les essais réalisés sur sa base californienne, Joby a également effectué des vols de démonstration à New York, au Japon et en Corée. Joby dispose actuellement de cinq aéronefs dans sa flotte d'essais en vol, dont deux ont été livrés à la base aérienne d'Edwards, via l'AFWERX, pour des essais en collaboration avec les clients de la société dans le domaine de la défense. Le taxi aérien entièrement électrique de Joby est conçu pour transporter un pilote et jusqu'à quatre passagers à des vitesses allant jusqu'à 321 km/h, offrant une mobilité à grande vitesse avec une fraction du bruit produit par les hélicoptères et sans aucune émission. Joby est en bonne voie pour livrer un aéronef à Dubaï au milieu de l'année 2025 afin d'achever les essais en vol avant les premiers vols de passagers dans la région.