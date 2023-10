Joby commence les essais en vol avec pilote à bord

Quatre pilotes ont volé sur l'aéronef de Joby jusqu'alors...

Joby Aviation a annoncé le 4 octobre 2023 que la société a élargi son programme d'essais en vol pour y inclure des vols avec un pilote à bord de l'aéronef, une étape cruciale sur la voie de l'exploitation commerciale de la société. Ainsi, quatre membres de l'équipe d'essais en vol de Joby ont désormais effectué des vols à bord du prototype de pré-production de la société, achevant une série d'essais initiaux comprenant des vols stationnaires et des transitions vers l'avant en vue d'un vol complet.

...En complément des essais réalisés à Edwards AFB...

Les essais se sont déroulés sur le site de production pilote de la société à Marina, en Californie, et complètent les essais en vol en cours sur la base aérienne de l'US Air Force d'Edwards AFB, annoncés en septembre, où les pilotes de Joby et de l'armée de l'air américaine démontreront les capacités de l'avion dans des scénarios d'exploitation réalistes. À ce jour, la majorité des essais en vol de Joby ont été pilotés à distance à partir d'une station de contrôle au sol (GCS), à l'aide d'une technologie de communication et d'un logiciel de pointe. Cela a permis à l'entreprise de générer une grande quantité de données sur les performances de l'aéronef dans un large éventail de conditions de vol.

...En vue de la certification de l'aéronef

La campagne de pilotage à bord était dirigée par James "Buddy" Denham, pilote d'essai en chef de Joby, et visait à recueillir des données sur les qualités de pilotage de l'avion et les interfaces de commande du pilote, afin de soutenir le développement de l'avion et de jeter les bases de futurs essais "pour crédit" dans le cadre du programme de certification en cours de l'entreprise avec la Federal Aviation Administration (FAA). "Ayant participé à la conception et aux essais de commandes de vol pour une grande variété d'aéronefs, y compris les trois variantes du F-35 Joint Strike Fighter, rien n'est comparable à la simplicité et à la grâce de l'avion Joby", a déclaré James "Buddy" Denham.

400 décollages et atterrissages verticaux

"Après avoir effectué plus de 400 décollages et atterrissages verticaux depuis le sol, c'est un privilège de s'asseoir dans le cockpit de cet aéronef et d'expérimenter directement la facilité et la nature intuitive de la conception développée par l'équipe de Joby". Au cours des essais, les pilotes de Joby ont évalué la facilité d'exécution d'un certain nombre de tâches et de manœuvres que les pilotes devront effectuer au cours des opérations normales, notamment les décollages verticaux, l'accélération et la transition vers le vol avant, le suivi de l'axe de la piste et la décélération en vue d'un atterrissage vertical sur une aire d'atterrissage représentative. L'évaluation de ces éléments de mission (MTE) soutiendra la certification de l'avion Joby ainsi que le travail continu de l'entreprise avec le ministère de la Défense.

Un ancien du F-35B STOVL

Denham a rejoint Joby en 2019 après avoir pris sa retraite du Naval Air Systems Command où il était un "Esteemed Technical Fellow" (littéralement membre technique estimé, soit considéré comme un scientifique) axé sur la recherche, le développement, le test et l'évaluation des commandes de vol avancées et de la dynamique de vol pour une grande variété d'aéronefs. Il a dirigé la recherche et le développement du concept de commande unifiée - un projet conjoint des États-Unis et du Royaume-Uni - qui a été intégré avec succès dans l'avion F-35B STOVL. Par la suite, il a été le pionnier d'un nouveau concept de commandes de vol pour les atterrissages sur porte-avions, appelé "Precision Landing Modes", qui a permis d'accroître considérablement la précision de l'atterrissage, de réduire la charge de travail des pilotes et d'améliorer la sécurité des atterrissages sur porte-avions des avions F/A-18E/F/G et F-35C de l'U.S. Navy. L'expérience qu'il a acquise dans le cadre de ces deux programmes de pointe a joué un rôle déterminant dans le développement des commandes de vol des avions Joby.