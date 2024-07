Joby Aviation faut voler son démonstrateur hydrogène-électrique sur plus de 800 km

841,5 km réalisés par un démonstrateur de taxi aérien hydrogène-électrique

Joby Aviation a annoncé le 11 juillet 2024 qu'elle avait réussi à faire voler un démonstrateur de taxi aérien hydrogène-électrique, le premier du genre, sur une distance de 523 miles (soit 841,5 km), avec de l'eau comme seul sous-produit. L'aéronef, qui décolle et atterrit verticalement, s'appuie sur le programme de développement de taxis aériens électriques à batterie de Joby et démontre le potentiel de l'hydrogène pour permettre des trajets régionaux sans émissions qui ne nécessitent pas de piste d'atterrissage.

Redéfinir les déplacements régionaux à l'aide de l'hydrogène

"Le transport aérien est au cœur du progrès humain [...] notre taxi aérien électrique à batterie est sur le point de changer radicalement la façon dont nous nous déplaçons dans les villes", a déclaré JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby. "Cette technologie pourrait redéfinir les déplacements régionaux à l'aide d'aéronefs électriques fonctionnant à l'hydrogène. Imaginez que vous puissiez aller de San Francisco à San Diego, de Boston à Baltimore ou de Nashville à la Nouvelle-Orléans sans avoir besoin de passer par un aéroport et sans émissions autres que celles de l'eau. Les progrès que nous avons réalisés en vue de la certification de la version électrique de notre aéronef nous donnent une longueur d'avance pour faire du vol électrique à l'hydrogène une réalité. La grande majorité des travaux de conception, d'essai et de certification que nous avons réalisés sur notre avion électrique à batterie s'appliquent également à la commercialisation du vol électrique à l'hydrogène. En service, nous espérons également pouvoir utiliser les mêmes aires d'atterrissage, la même équipe d'exploitation et le logiciel ElevateOS de Joby qui soutiendra l'exploitation commerciale de notre avion électrique à batterie", a ajouté JoeBen Bevirt.

Un prototype de pré-production Joby converti

Le vol d'essai historique, considéré comme le premier vol d'un aéronef à décollage et atterrissage verticaux propulsé à l'hydrogène liquide, a été réalisé le mois dernier à l'aide d'un prototype de pré-production Joby converti en avion électrique à batterie, équipé d'un réservoir de carburant à hydrogène liquide et d'un système de pile à combustible. L'avion a atterri avec 10 % de sa charge d'hydrogène restante.

Avec l'aide de H2FLY, la filiale de Joby basée à Stuttgart

Le démonstrateur hydrogène-électrique de Joby fait partie du programme technologique futur de l'entreprise et est le résultat de plusieurs années de collaboration entre une petite équipe de Joby et H2FLY, la filiale à 100 % de Joby basée à Stuttgart, en Allemagne. L'aéronef converti a précédemment effectué plus de 25 000 miles d'essais (soit 40 225 lm) en tant qu'avion électrique à batterie sur la base de Joby à Marina, en Californie. L'équipe H2FLY de Joby a utilisé une technologie similaire pour réaliser un autre vol record en septembre 2023, lorsqu'elle a effectué le premier vol piloté au monde d'un avion électrique conventionnel à hydrogène liquide utilisant sa technologie de pile à combustible.

40 kilogrammes d'hydrogène liquide

Utilisant la même cellule et la même architecture globale que le principal avion électrique à batterie de Joby, ce démonstrateur est équipé d'un réservoir d'hydrogène liquide, conçu et construit par Joby, qui stocke jusqu'à 40 kilogrammes d'hydrogène liquide, en plus d'une masse réduite de batteries. L'hydrogène est introduit dans un système de pile à combustible, conçu et fabriqué par H2FLY, pour produire de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. L'électricité produite par la pile à hydrogène alimente les six moteurs électriques de l'avion de Joby, les batteries fournissant un complément d'énergie principalement lors du décollage et de l'atterrissage.

Des opérations commerciales prévues pour 2025

Dans le cadre de son engagement plus large à ouvrir la voie au développement de nouvelles technologies aéronautiques, Joby a récemment fait l'acquisition de Xwing Inc, un leader industriel dans le développement de technologies autonomes pour l'aviation. Xwing fait voler des avions autonomes depuis 2020, avec 250 vols entièrement autonomes et plus de 500 atterrissages automatiques réalisés à ce jour, en utilisant le logiciel Superpilot qu'elle a développé en interne. Joby prévoit de lancer des opérations commerciales dès 2025, en utilisant son taxi aérien électrique à batterie. L'entreprise est cotée à la bourse de New York et a levé plus de 2 milliards de dollars de fonds à ce jour, y compris des investissements de Toyota, Delta Air Lines, SK Telecom, Uber et Baillie Gifford.