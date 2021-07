Joby Aviation, du pseudo record en vol à la compagnie aérienne

Plus de 240 km en une charge...

Joby Aviation, dont le siège est établi à Santa Cruz, en Californie, peut se vanter d'avoir réalisé le plus long vol d'essai d'un ADAVe (Aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique ou eVTOL en anglais) à ce jour. Son aéronef a effectué un voyage de plus de 240 km avec une seule charge, a déclaré la société lundi. L'essai a été réalisé sur la base de vol électrique de Joby à Big Sur, en Californie, au début du mois de juillet. Il s'agit du dernier d'une série d'essais menés par la société, dans le cadre de son objectif d'obtenir la certification de la Federal Aviation Administration et de lancer des opérations commerciales.

..Soit 1 heure 17 min en vol

Ainsi le prototype a passé plus d'une heure et 17 minutes dans les airs et a parcouru 154,6 (statute, soit des miles terrestres) miles (soit 248,7 km) avec une seule charge de batterie, en suivant un circuit prédéfini. Bien que le vol d'essai ait été piloté à distance par le pilote d'essai en chef de Joby, Justin Paines, la société prévoit d'avoir des pilotes dans l'avion lorsqu'elle ouvrira son service de covavionage aux clients. Le prototype de Joby utilise des batteries lithium-ion disponibles dans le commerce qui ont été adaptées pour une utilisation aérospatiale. Une cathode 811 NMC et une cellule d'anode en graphite ont été sélectionnées, après des tests internes, pour fournir le compromis optimal entre l'énergie spécifique requise pour faire voler l'avion sur 150 miles (241,3 km), la puissance spécifique pour décoller et atterrir verticalement et la durée de vie du cycle pour fournir un service abordable. "Nous avons démontré en laboratoire que cette batterie est capable d'effectuer plus de 10 000 cycles de vol nominaux prévus", commente Jon Wagner, responsable du groupe motopropulseur et de l'électronique, qui dirigeait auparavant l'ingénierie des batteries chez Tesla.

En attendant la certification Part 135...

L'avionneur a annoncé le 29 juillet qu'il avait franchi la première étape vers la construction de la première compagnie aérienne ADAVe (eVTOL), en entamant le processus d'obtention d'un certificat de transporteur aérien Part 135 délivré par la Federal Aviation Administration, l'équivalent américain de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Un certificat de transporteur aérien Part 135 est nécessaire pour que Joby puisse exploiter son aéronef en tant que service de taxi aérien dans les villes et communautés des États-Unis. Avec le certificat de type et le certificat de production, il s'agit de l'une des trois approbations réglementaires essentielles au lancement prévu du service de transport aérien entièrement électrique de Joby en 2024.

... Sous l'oeil attentif de la FAA

La société en est maintenant à la première des cinq étapes nécessaires pour que Joby obtienne la certification Part 135 en 2022. Elle prévoit d'entamer la prochaine étape du processus en août, avec la soumission de documents de demande supplémentaires, y compris le complément des manuels d'exploitation de la compagnie aérienne. Une fois ces documents approuvés, la FAA se rendra sur les sites de Joby pour observer les sessions de formation et les opérations de vol avant de délivrer son approbation finale. Étant donné que l'avion à décollage et atterrissage vertical entièrement électrique de Joby ne devrait pas recevoir sa certification de type avant 2023, la société a l'intention d'exploiter des avions traditionnels, existants et certifiés dans le cadre de la certification de transporteur aérien Part 135 à partir de 2022 avant d'ajouter l'avion Joby au certificat d'exploitation de compagnie aérienne une fois qu'il sera certifié.