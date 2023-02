Joby Aviation commence l'assemblage final du premier aéronef "conforme aux normes de l'entreprise"

Premier ADAVe conforme

Joby Aviation a annoncé mi février 2023 qu'elle a commencé l'assemblage final de ce qui est considéré comme le premier aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL) conforme aux normes de l'entreprise. L'aéronef, qui est le premier à être produit dans l'usine de fabrication de pilotes de Joby à Marina, en Californie, a été fabriqué conformément à une conception validée et construit selon une mise en œuvre complète d'un système de gestion de la qualité, le qualifiant d'avion conforme aux normes de l'entreprise - une étape importante sur la voie de l'obtention de la certification de type de la Federal Aviation Administration (FAA) nécessaire pour commencer les opérations commerciales de transport de passagers.

Vers la certification

"Le début de l'assemblage final de notre premier aéronef conforme aux normes de l'entreprise est une réalisation essentielle pour Joby et une étape importante pour l'ensemble de l'industrie ADAVe-eVTOL", a déclaré Didier Papadopoulos, responsable de l'équipementier aéronautique chez Joby. "Cela débloque la voie à suivre et nous permet d'exercer notre système de gestion de la qualité en vue de la certification de type et d'une certification de production ultérieure", a-t-il ajouté. "Il y a une quantité incroyable de travail pour arriver à ce point et je suis très reconnaissant pour l'énergie et l'engagement de l'équipe derrière cette réalisation."

Assemblage final

Après avoir construit les principales aérostructures de l'aéronef - l'aile, la queue et le fuselage - Joby entame maintenant le processus d'assemblage des structures et d'installation du câblage, de l'électronique, des systèmes d'actionnement et de propulsion sur sa ligne de production pilote. Joby a prévu de faire commencer à l'aéronef les essais en vol au cours du premier semestre 2023. Le système de gestion de la qualité de Joby comprend le suivi et la documentation de chaque pièce de l'aéronef, la gestion de la configuration des dessins techniques, les conditions environnementales pendant la fabrication et les mesures prises par les techniciens de fabrication. Le système est régulièrement examiné par la FAA dans le cadre de la préparation de la société à recevoir un certificat de production après la certification de type de son aéronef ADAVe. Parallèlement à la production d'aéronef à faible cadence à Marina, Joby évalue activement les propositions d'un certain nombre d'États américains pour soutenir la construction de la phase 1 de l'installation de production de la société.