Joby acquiert la division Xwing Autonomy et se tourne vers le vol autonome

Xwing acquis par Joby

Joby Aviation a annoncé le 4 juin 2024 l'acquisition de la division autonomie de Xwing Inc, un leader de l'industrie dans le développement de la technologie autonome pour l'aviation. Fondée en 2016, Xwing fait voler des avions autonomes depuis 2020, en utilisant le logiciel Superpilot qu'elle a développé en interne. Superpilot permet des opérations sans équipage, supervisées depuis le sol, et constitue la première technologie de vol entièrement autonome porte à porte au monde. Avec 250 vols entièrement autonomes et plus de 500 atterrissages automatiques réalisés à ce jour, Xwing est devenue la première entreprise à recevoir une désignation de projet officielle pour la certification d'un grand système aérien sans pilote (UAS) de la Federal Aviation Administration (FAA) en avril 2023 et la première à recevoir une autorisation de vol militaire de l'armée de l'air en 2024.

Accélérer l'exécution de contrats avec l'armée américaine

Cette acquisition place Joby à l'avant-garde de l'autonomie aérienne et complète l'acquisition par la société, en 2021, d'Inras GmbH, une entreprise qui développe une technologie de capteurs radar légers et performants. L'approche globale de Xwing et son expertise en matière de technologie de perception, d'intégration de systèmes et de certification devraient profiter aux opérations pilotées à court terme de Joby ainsi qu'aux opérations entièrement autonomes à l'avenir. L'entreprise s'attend également à ce que la technologie joue un rôle important dans l'accélération de l'exécution des contrats existants avec le ministère américain de la défense et dans l'élargissement du potentiel des contrats futurs.

Piloté pour commencer mais autonome ensuite

« L'aéronef que nous certifions aura un pilote pleinement qualifié à bord, mais nous reconnaissons qu'une future génération d'aéronefs autonomes jouera un rôle important dans la concrétisation de notre vision, qui consiste à rendre la mobilité aérienne propre et abordable aussi accessible que possible. L'équipe de Xwing a réalisé des progrès dans le développement et la certification de systèmes de vision, de fusion de capteurs et de technologies autonomes de prise de décision, elle a également démontré avec succès l'application réelle de sa technologie, en effectuant des centaines de vols entièrement autonomes dans l'espace aérien national », a déclaré JoeBen Bevirt, fondateur et PDG de Joby Aviation.

Un Cessna 208B Grand Caravan pour démonstrateur

Un ensemble diversifié d'ingénieurs, de chercheurs et de technologues de Xwing sera désormais intégré à Joby où ils se concentreront sur la feuille de route d'automatisation et d'autonomie accrues pour les aéronefs Joby, ainsi que sur l'élargissement des opportunités de partenariat avec le ministère de la Défense en matière de développement technologique. Les vols autonomes de Xwing ont été réalisés à l'aide d'un avion Cessna 208B Grand Caravan, ce qui a permis à l'équipe de se concentrer sur des domaines tels que le traitement du système de vision, les algorithmes de détection et d'évitement, la gestion de la mission, y compris la planification de la trajectoire et les mises à jour en temps réel, la prise de décision, les stations de contrôle au sol, les opérations à distance et l'intégration de l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique.

Agile Flag 24-1 Joint Force

Début 2024, l'avion a participé à l'exercice Agile Flag 24-1 Joint Force de l'armée de l'air, au cours duquel il a effectué des vols quotidiens, parcourant environ 2 800 miles et atterrissant sur huit aéroports publics et militaires, démontrant ainsi la capacité d'intégrer des avions autonomes dans le système d'espace aérien national. « Les systèmes autonomes sont de plus en plus prolifiques dans le secteur privé et apportent à l'armée de l'air des avantages susceptibles de changer la donne », a déclaré le colonel Elliott Leigh, directeur de l'AFWERX et responsable de la commercialisation pour le département de l'armée de l'air. « Nous avons créé Autonomy Prime pour suivre cette évolution et pour rester engagés en tant que partenaire pendant que cette technologie évolue, afin que nous puissions nous adapter et évoluer en même temps que le secteur privé, en maintenant notre avantage concurrentiel. L'acquisition couvre toutes les activités existantes de Xwing dans le domaine de l'automatisation et de la technologie d'autonomie et a été payée avec des actions de Joby. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.