Jobdating : entreprises et IPSAliens ont rendez-vous en ligne, du 30 juin au 3 juillet 2020

Pour permettre aux étudiants de 4e et 5e années ainsi qu’à ses diplômés de rencontrer des acteurs du secteur de l’air et de l’espace en respectant les mesures sanitaires en vigueur, la Direction des Relations Entreprises de l’IPSA adapte son traditionnel Jobdating !

Ainsi, du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet 2020, l’IPSA proposera plusieurs sessions 100% en ligne pour donner la possibilité à ses ingénieurs actuels et futurs d’échanger avec les recruteurs pour l’obtention d’un stage ou d’un emploi !

Organisées via notre partenaire Seekube, ces rendez-vous Jobdating seront pour votre entreprise l’occasion d’échanger avec nos élèves, jeunes diplômés et Alumni à la recherche d’un stage de fin d’études ou d’un CDI de façon facilitée et à distance : pas besoin de vous déplacer !

Les candidats qui correspondent à vos critères de sélection pourront, en amont de l’événement, découvrir vos offres et ainsi choisir un créneau de rendez-vous dans votre agenda Seekube pour vous rencontrer par visio ou par téléphone entre les 30 juin et 3 juillet prochains.