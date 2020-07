JetSMART va lancer une low-cost au Pérou

Et si les low cost tiraient leur épingle du jeu suite à la crise mondiale du Covid-19 ? C'est en tout cas ce que semble croire la compagnie low cost chilienne JetSMART, qui envisage de lancer une filiale au Pérou suite aux défaillances récentes d'Avianca et de Peruvian Airlines. La low cost péruvienne opèrerait des lignes aussi bien domestiques qu'internationales, avec des liaisons vers d'autres pays d'Amérique du Sud et vers les Caraïbes. Le certificat de transport aérien pour opérer des vols domestiques au Pérou est attendu pour le premier semestre 2021.

Le low cost occupe l'espace

JetSMART est elle-même une filiale du fonds d'investissement américain Indigo Partners, spécialisé dans le transport aérien ultra low cost, qui détient aussi les compagnies Frontier (USA), Volaris (Mexique) et Wizz Air (Hongrie). Elle a débuté ses activités le 3 février 2017 de sa base de Santiago du Chili et a déjà ouvert une filiale en Argentine en 2019. Le low cost est déjà présent au Pérou avec les compagnies Viva Air Peru et Sky Airline Peru. JetSmart dispose pour l'instant d'une flotte de 11 Airbus A320-200 et 4 Airbus A320-200neo et a encore en commande 57 Airbus A320neo, 14 Airbus A321neo et 12 Airbus A321XLR.