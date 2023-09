JetBlue ouvre une nouvelle ligne transatlantique entre Boston et Amsterdam

La compagnie low cost américaine JetBlue a lancé le 20 septembre une nouvelle liaison transatlantique quotidienne au départ de Boston-Logan, vers l'aéroport de Amsterdam-Schiphol. Cette ouverture suit de peu celle de la liaison New York JFK-Amsterdam le 29 août dernier. Concernant Boston, JetBlue y propose déjà des vols vers Londres-Heathrow et prévoit d'ouvrir en 2024 une liaison vers Paris CDG. Rappelons que JetBlue a aussi lancé le 30 juin dernier une liaison quotidienne entre New York JFK et Paris CDG.

Des vols effectués en Airbus A321LR



Comme pour ses autres liaisons transatlantiques, la nouvelle ligne Boston-Amsterdam est exploitée en Airbus A321LR de 138 sièges, 24 sièges en Mint Suit (la classe affaires de JetBlue) et 114 sièges en classe "Core" (la classe économique). Les voyageurs au départ des Etats-Unis peuvent voyager en classe économique pour un tarif de 499 dollars aller-retour et de 2 199 dollars pour la classe Mint. Les passagers au départ d'Amsterdam peuvent accéder à un aller-retour en classe économique sur la ligne Amsterdam-Boston à partir de 399 euros (433 dollars) et à partir de 1 599 euros (1 712 dollars) pour la classe Mint.