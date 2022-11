JetBlue confirme le lancement de lignes vers Paris CDG pour l'été 2023

Alors que son patron, Robin Hayes, l'évoquait depuis de nombreux mois, la compagnie américaine à bas tarifs JetBlue a confirmé officiellement qu'elle lancerait officiellement sa première desserte vers la France à l'été 2023, avec une liaison New York JFK-Paris CDG. Comme pour sa desserte vers Londres-Heathrow, une deuxième liaison au départ de Boston-Logan devrait être mis en ligne un peu plus tard. Pour l'instant, la date exacte de lancement et le nombre de fréquences restent encore à être précisées. Les vols seront exploités en Airbus A321LR.

Cinq dessertes quotidiennes entre les US et Londres pour JetBlue

L'arrivée de JetBlue sur les liaisons transatlantiques date du mois d'août 2021, quand la compagnie américaine a lancé sa première desserte entre la plateforme de New York JFK et Londres-Heathrow, et avait lancé une liaison Boston-Londres/Gatwick le mois suivant. A présent, JetBlue opère une desserte quotidienne vers Londres-Heathrow de JFK et Boston, tandis que la compagnie opère une desserte bi-quotidienne entre JFK et Gatwick, et une desserte quotidienne entre Boston et Londres-Gatwick.

Embouteillage sur Paris-New York

La ligne New York-Paris est une des plus liaisons aériennes commerciales les plus rentables d'Europe, voire du monde (derrière New York-Londres). Quand JetBlue arrivera sur la ligne à l'été 2023, elle entrera en concurrence avec pas moins de quatre compagnies aériennes qui opèrent la liaison New York JFK-Paris CDG, plus deux compagnies sur la ligne Orly-Newark. Entre New York JFK et Paris CDG, Air France propose six vols quotidiens, Delta deux quotidiens, United Airlines un vol quotidien et American Airlines cinq vols hebdomadaires. En complément, French bee opère quatre fréquences hebdomadaires entre Paris-Orly et Newark, et la Compagnie six fréquences hebdomadaires. Et l'attrait de cette liaison ne devrait pas s'atténuer puisque tout récemment, une autre compagnie à bas tarifs américaine, Frontier Airlines a annoncé son intention de lancer des vols transatlantiques, éventuellement vers la France, à partir de 2026. Elle utilisera pour cela des Airbus A321XLR.