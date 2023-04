JetBlue annonce une troisième destination en Europe avec Amsterdam

La compagnie low cost américaine JetBlue continue à tracer sa route transatlantique. Elle vient ainsi d'annoncer la prochaine ouverture de nouvelles fréquences en Europe vers Amsterdam-Schiphol. JetBlue lancera des vols quotidiens vers la métropole néerlandaise au départ de New York JFK à compter du 29 août et au départ de Boston à partir de Boston. Sur ces deux lignes, JetBlue sera en concurrence frontale avec KLM.

Les vols seront opérés en Airbus A321LR (Long Range) configurés en 138 sièges : 24 sièges en mini-suite Mint, et 114 sièges en classe économique. Les tarifs démarrent à 479 dollars (432 euros) l'aller retour pour les passagers en départ US et 399 euros (445 dollars) pour les passagers en départ Pays-Bas. Les tarifs pour la classe Mint démarrent à 1 299 euros l'aller-retour (1 429 dollars).

Amsterdam suivra l'ouverture de Paris de quelques semaines

Amsterdam Schiphol sera la troisième destination européenne de JetBlue. C’est en effet le 26 juin 2023 que la compagnie low cost, deuxième transporteur à bas coûts américain derrière Southwest lancera ses vols vers Paris CDG au départ de New York JFK, deux ans après avoir lancé sa première desserte transatlantique entre New York et Londres Heathrow, avec des tarifs démarrant à 479 dollars l’aller-retour. Comme pour ses autres lignes transatlantiques, JetBlue exploitera cette ligne en Airbus A321LR (dont elle a au total 13 exemplaires en commande) avec une capacité de 138 places (24 sièges en mini-suites Mint, et 114 sièges en classe économique) en exploitation quotidienne à l’année. Sur cette route, JetBlue sera en concurrence directe avec Air France, avec sa partenaire de co-enteprise Delta, et American Airlines. Indirectement, elle entrera aussi en compétition avec United Airlines et Air France sur New York-Newark et avec French bee et la Compagnie au départ d’Orly. Rappelons que en plus de sa première route transatlantique lancée entre New York JFK et Londres-Heathrow en mars 2021, JetBlue a lancé des vols au départ de New York JFK vers Londres-Gatwick et a ouvert des vols vers les deux aéroports londoniens au départ de Boston.