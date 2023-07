JetBlue a lancé sa nouvelle desserte Paris CDG-New York JFK

C'est accueilli par une "Statue de la Liberté" très facétieuse (une personne déguisée) et drapée de la bannière étoilée, que les passagers du vol inaugural Paris CDG-New York se sont enregistrés au terminal 2B pour traverser l'Atlantique le vendredi 30 juin 2023. La nouvelle desserte quotidienne transatlantique de JetBlue vient s'ajouter aux deux dessertes de Londres Gatwick et Londres Heathrow et précède de quelques semaines l'ouverture d'une nouvelle route quotidienne entre Amsterdam et New York, le 29 août prochain, avant l'ouverture d'une liaison Paris CDG-Boston qui devrait arriver en 2024.

Les vols sont opérés en Airbus A321LR (Long Range) d'une capacité de de 138 sièges configurés en bi-classe : 114 sièges en classe Core (économique) et 24 sièges en classe "Transatlantic Mint" (classe affaires), qui présente des mini-suites dotées de fauteuils se transformant en lits totalement plats et d'une porte coulissante et qui comporte aussi des sièges proposant 30% d'espace supplémentaire dans la première rangée. A noter que les passagers français bénéficient d'un tarif d'appel aller-retour en classe Core à 399 euros, et à 1 599 euros en classe Mint.

"Pour le moment, nous ciblons les marchés les plus importants en Europe", explique Robin Hayes, PDG de JetBlue. "Nous avons pour l'instant un total de 7 Airbus A321LR. Nous allons en recevoir deux autres cette année et nous aurons ensuite encore 17 autres appareils en livraison. Mais les délais de livraison ont été rallongés et nous sommes un peu contraints". Le patron de JetBlue n'exclue pas d'ouvrir d'autres destinations en Europe et éventuellement des liaisons vers les grandes villes de province française, même s'il selon lui "encore trop tôt pour en parler". JetBlue a aussi des Airbus A321XLR en commande, qui devraient lui permettre des destinations encore plus éloignées. "L'Airbus A321XLR permet des temps de vol de 60 minutes supplémentaires par rapport à l'A321LR, ce qui devrait nous permettre de cibler des destinations en Europe Centrale", précise Robin Hayes.