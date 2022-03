Jet2 commande des moteurs LEAP-1A et signe un contrat de services

La compagnie britannique Jet2 a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour propulser jusqu'à 75 Airbus A321neo. La commande inclut des moteurs de rechange et un contrat de support et de services à long terme. La commande totale de moteurs pourrait donc atteindre 150 unités. Jet2 est cliente de CFM depuis 2002, année de création de la compagnie. Rappelons que Jet2 qui avait jusqu'à présent une flotte Boeing, a annoncé le 31 août 2021 une commande ferme de 36 Airbus A321neo, plus 24 options. Les nouveaux avions, équipés de la cabine Airspace seront équipés en monoclasse de 232 sièges et devraient être livrés entre 2023 et 2028.

"Nous sommes heureux de prolonger notre relation de longue date avec CFM, qui a été un partenaire-clé de notre croissance continue depuis notre création", précise Philip Meeson, président exécutif de Jet2 plc. "Le moteur LEAP a démontré des améliorations significatives en termes d'émissions de CO2 et de bruit, qui nous aideront à optimiser nos opérations et à offrir une meilleure expérience à nos clients. Nous allons également augmenter l'utilisation de carburant d'aviation durable (SAF) avec le moteur LEAP pour atteindre nos objectifs ambiiteux en matière de performances environnementales". Le moteur CFM LEAP de nouvelle génération continue d'établir de nouveaux standards dans l'industrie aéronautique pour son efficacité énergétique et la disponibilité des actifs, avec une flotte qui a déjà enregistré plus de quinze millions d'heures de vol en service commercial. Le LEAP offre une réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, ainsi qu'une amélioration significative des émissions sonores dans cette catégorie de poussée.

La compagnie Jet2 a sa base principale à l'aéroport de Leeds-Bradford et opère en temps normal un total de 82 destinations avec onze autre bases en Europe (Alicante, Belfast, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edimbourg, Glasgow, Londres-Stansted, Manchester, Newcastle et Palma de Majorque. Elle exploite une flotte de 94 avions (76 Boeing 737-800, 8 Boeing 757-200, 7 Boeing 737-300 et 3 Airbus A321-200).