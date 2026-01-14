Jéricho va permettre de tester les structures de l'avion de demain
Jéricho va permettre de tester les structures de l'avion de demain
© A. Angrand-ONERA
Antony Angrand
Antony Angrand

publié le 14 janvier 2026 à 10:07

1780 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Jéricho va permettre de tester les structures de l'avion de demain

L’ONERA VIENT D’ACHEVER UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE TESTS DE STRUCTURES AÉRONAUTIQUES SUR UN NOUVEAU BANC D’ESSAIS BAPTISÉ JÉRICHO. EXCEPTIONNEL DE PAR SON ENVERGURE POUR UNE PLATEFORME DE RECHERCHE, LA PLATEFORME EST CAPABLE DE REPRODUIRE LES SOLLICITATIONS MÉCANIQUES STRUCTURELLES LES PLUS EXTRÊMES QUI SERONT RENCONTRÉES EN VOL PAR L’AVION DE DEMAIN. DE QUOI OUVRIR LA VOIE VERS LE FUTUR AVION DE TRANSPORT CIVIL ULTRA-EFFICIENT.

UNE PLATEFORME MODULAIRE D'ESSAIS MECANIQUES MULTIAXIAUX

Inaugurée en septembre 2025 à Palaiseau, le banc Jéricho de l’Onera est une plateforme modulaire d’essais mécaniques multiaxiaux. Elle est capable d’accueillir des structures aéronautiques de six mètres de longueur pour les soumettre à des efforts extrêmes introduits par des vérins hydrauliques couplés. « Nous

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
L’année spatiale 2025 clôturée par un nouveau record
Espace

L’année spatiale 2025 clôturée par un nouveau record

L’incroyable année dernière s’est terminée sur un mois de décembre exceptionnel, avec pas moins de… 40 tentatives de lancement enregistrées à travers le monde (dont 37 succès et un échec partiel) : du ...

Boeing confirme son retour au premier plan
Avions commerciaux

Boeing confirme son retour au premier plan

S’il ne rivalise pas encore avec Airbus en termes de production d’avions, le constructeur américain semble enfin avoir repris un mode de fonctionnement normalisé et cela se ressent dans ses résultats.

Nouvelle commande d’Aviation Capital Group pour Boeing
Industrie

Nouvelle commande d’Aviation Capital Group pour Boeing

Aviation Capital Group commande 50 Boeing 737 MAX, une acquisition décomposée entre une moitié de 737-10 et une autre moitié de 737-8. Cela fait monter le carnet de commandes de 737-MAX par ACG à 121 ...

Antony Angrand
Antony Angrand
14/01/2026 10:07
1780 mots

Avion décarboné

Jéricho va permettre de tester les structures de l'avion de demain

L’ONERA VIENT D’ACHEVER UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE TESTS DE STRUCTURES AÉRONAUTIQUES SUR UN NOUVEAU BANC D’ESSAIS BAPTISÉ JÉRICHO. EXCEPTIONNEL DE PAR SON ENVERGURE POUR UNE PLATEFORME DE RECHERCHE, LA PLATEFORME EST CAPABLE DE REPRODUIRE LES SOLLICITATIONS MÉCANIQUES STRUCTURELLES LES PLUS EXTRÊMES QUI SERONT RENCONTRÉES EN VOL PAR L’AVION DE DEMAIN. DE QUOI OUVRIR LA VOIE VERS LE FUTUR AVION DE TRANSPORT CIVIL ULTRA-EFFICIENT.

Jéricho va permettre de tester les structures de l'avion de demain
Jéricho va permettre de tester les structures de l'avion de demain

UNE PLATEFORME MODULAIRE D'ESSAIS MECANIQUES MULTIAXIAUX

Inaugurée en septembre 2025 à Palaiseau, le banc Jéricho de l’Onera est une plateforme modulaire d’essais mécaniques multiaxiaux. Elle est capable d’accueillir des structures aéronautiques de six mètres de longueur pour les soumettre à des efforts extrêmes introduits par des vérins hydrauliques couplés. « Nous cherchons à reproduire les charges mécaniques que les structures subissent

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

L’année spatiale 2025 clôturée par un nouveau record
Espace

L’année spatiale 2025 clôturée par un nouveau record
Boeing confirme son retour au premier plan
Avions commerciaux

Boeing confirme son retour au premier plan
Nouvelle commande d’Aviation Capital Group pour Boeing
Industrie

Nouvelle commande d’Aviation Capital Group pour Boeing