Jean-Baptiste Djebarri réaffirme son attachement à CDG Express

Même s'il est toujours autant semé d'embûches, le chemin vers la réalisation du projet CDG Express, la liaison ferroviaire qui doit joindre la gare de Paris-Est à l'aéroport de Roissy CDG en vingt minutes, semble à nouveau ouvert. Le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebarri, a réaffirmé le 27 janvier lors d'un Conseil interministériel pour le développement et l'innovation dans les transports son attachement au projet de liaison ferroviaire CDG Express et la détermination du gouvernement à le mener à son terme.

Un investissement de 2 milliards d'euros

Le projet de liaison rapide entre le nord de Paris et l'aéroport de Paris-CDG, qui doit permettre de relier la gare de Paris Est à la plateforme aéroportuaire en vingt minutes était originellement prévu pour être mis en service pour les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Cette mise en service a finalement été décalée à 2025 par l'ancienne ministre des Transports, Elisabeth Borne. La mise en service effective est à présent fixée au 1er décembre 2025, et pourrait profiter dès cette date à 7 millions de passagers. CDG Express représente 800 emplois et un investissement de 2 milliards d'euros, dont 500 millions pour la modernisation du RER B.

Les travaux se poursuivent

Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement l'autorisation environnementale du projet mais l'Etat a fait appel de la décision. Il précise que tant que le juge n'a pas statué sur un éventuel sursis à exécution, les travaux peuvent se poursuivre. SNCF Réseau mène actuellement des études d'optimisation pour limiter les retards que la période de suspension des travaux fin 2020 pourrait occasionner sur les autres chantiers dépendants du CDG Express.