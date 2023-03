Japan Airlines sélectionne le Boeing 737MAX 8

Des Boeing 737MAX-8 pour remplacer les 737-800...

Japan Airlines a fait le choix du Boeing 737MAX-8. Le "737-8", ainsi que le mentionne le communiqué, permettra à JAL de renforcer son réseau domestique et régional alors que le trafic de passagers continue de revenir aux niveaux précédant ceux de la pandémie. JAL a l'intention de commencer à introduire les avions au sein de sa flotte à partir de 2026. " Le Boeing 737-8, membre de la toute dernière famille 737 MAX, remplacera nos Boeing 737-800, qui constituent la plus grande partie de la flotte du groupe JAL ", a déclaré Yuji Akasaka, président de Japan Airlines.

...Sur l'ensemble de son réseau court-courrier

Le 737 MAX offrira à JAL une plus grande autonomie et un meilleur rendement énergétique, réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone de 15 % par rapport aux avions que la compagnie aérienne est en train de remplacer. En outre, le 737 MAX est un avion plus silencieux, dont l'empreinte sonore est nettement inférieure à celle des avions qu'il remplace. "L'intégration du nouveau 737 MAX permettra à JAL de gagner en efficacité sur l'ensemble de son réseau court-courrier, tandis que la compagnie poursuit la modernisation de sa flotte de classe mondiale ", a déclaré Stan Deal, président de Boeing Commercial Airplanes. "Le partenariat avec JAL pour l'introduction des 737-8 dans ses opérations est la dernière étape en date de notre relation de longue date".

Un avion re-autorisé à voler

Seule petite ombre au tableau, le 737MAX-8 n'est autre que l'appareil qui fut à la base des deux catastrophes aériennes -Lion Air puis Ethiopian Airlines- ayant entraîné la mort de plus de 300 passagers et équipages, suivie d'une longue immobilisation au sol de l'appareil, le tout entrecoupé d'une tempête médiatique qui mit à mal aussi bien Boeing que la FAA. Sans parler d'un certain nombre de bouleversements aussi bien chez l'avionneur de Seattle qu'au sein de l'administration de l'aviation civile américaine. L'écho de ces accidents se fit sentir par la suite concernant le processus de certification des MAX-7 et -10. Reste que le MAX de Boeing est, dégagé de ces deux accidents, un "best-seller" selon l'expression consacrée, avec plus de 50 compagnies aériennes dans le monde exploitant plus de 900 biréacteurs 737 MAX, qui ont effectué plus de 1,4 million de vols payants totalisant plus de 3,5 millions d'heures de vol depuis fin 2020.