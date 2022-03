Japan Airlines prend la route de l'est pour rejoindre Londres

Est-on à l'orée d'une rebattue générale des routes aériennes mondiales à cause du conflit en Ukraine ? Les nombreuses modifications de routes opérées par les transporteurs européens pour éviter les espaces aériens russe et ukrainien fermés au déclenchement de la guerre en Ukraine à la fin du mois de février pour rejoindre l'Asie, sont à présent par d'autres changements de routes encore plus radicaux.

Quatre heures de plus

Ainsi, la compagnie Japan Airlines (JAL) pour sa ligne Tokyo-Londres Heathrow a d'abord suivi le 2 mars une route modifiée mais classique pour rejoindre la capitale anglaise. Néanmoins, le vol JL 43 de la compagnie japonaise a volé très au nord de l'espace aérien russe avant de redescendre vers la Grande-Bretagne en survolant la Finlande, la Suède et la Norvège. Ce vol a mis 11 heures et 47 minutes pour joindre Tokyo à Londres. Mais dès le 4 mars, la compagnie japonaise a choisi de suivre une route par l'est, de l'autre côté du globe, en survolant le Pacifique nord, l'Alaska, les îles de la Reine Elisabeth dans le grand nord canadien, puis le Groenland, l'Islande et enfin la Grande-Bretagne. Ce faisant, le vol a joint les deux destinations en 15 heures et 27 minutes, soit presque quatre heures de plus que le trajet opéré deux jours plus tôt.

L'impact de la montée du prix du pétrole

Ceci étant dit, il n'est pas du tout évident que ces routes alternatives soient maintenues sur le long terme. Les avions de dernière génération, notamment les Airbus A350 ULR (Ultra Long Range) sont certes capables de couvrir de très longue distance. Rappelons ainsi que Singapore Airlines a débuté le 30 septembre 2018 une liaison entre Singapour et New York de 18 heures 30 minutes, pour couvrir une distance de 16 700 kilomètres d'une seule traite. Mais, avec la survenance du conflit en Ukraine, il y a un fort risque de remontée très forte des prix du pétrole qui devraient peser dans les comptes des compagnies aériennes qui ont du modifier leurs routes long-courrier avec la fermeture des espaces aériens russe et ukrainien. Le 1er mars, le prix du baril de pétrole était à 110 dollars, et il est à présent à 126,40 dollars.