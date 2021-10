ITA rejoindra une alliance l'année prochaine

Après 70 ans d'existence, Alitalia a donc tiré sa révérence et a transmis le flambleau à ITA, la nouvelle compagnie nationale italienne, qui a réalisé son premier vol vendredi 15 octobre. Lors d'un événement numérique qui marquait le lancement d'ITA, le président de la nouvelle compagnie, Alfredo Altavilla a annoncé qu'ITA avait pour objectif de rejoindre une alliance aérienne l'année prochaine.

Toutes les options sont ouvertes

Alitalia faisait partie de l'alliance Skyteam, avec Air France, KLM et Delta. Il serait donc logique qu'ITA donne la prééeminence à Skyteam mais, en même temps, elle doit renégocier un pacte à partir de zéro et pourrait choisir de s'associer à d'autres partenaires aériens comme Lufthansa et Star Alliance. "Je suis ouvert à la négociation avec tout le monde", a déclaré Alfredo Altavilla. "ITA a été créée pour être un élément stratégique dans l'un des grands réseaux qui existent déjà dans le secteur".

Préserver les deux hubs

"ITA ne peut pas être un transporteur autonome pour toujours", a déclaré Alfredo Altavilla tout en précisant que la nouvelle compagnie ne sacrifierait pas ses deux hubs de Rome-Fiumicino et Milan-Linate pour faciliter l'intégration dans une alliance ou faire plaisir à un futur partenaire. Bien qu'elle ait racheté la marque Alitalia (surtout pour qu'elle ne soit pas utilisée par un éventuel concurrent), ITA a clairement fait le choix d'une distinction nette d'avec Alitalia, arborant une nouvelle livrée bleu ciel foncé agrémentée de trois bandes vertes, blanches et rouges sur la dérive, pour rappeler le drapeau italien.