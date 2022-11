ITA Airways prendra 39 Airbus en 2023 dont 9 Airbus A330-900

Par rapport à 2022, le développement de la flotte déterminera une augmentation de 73% de la capacité en termes de sièges offerts par km (Available Seat Kilometre - ASK) sur l'ensemble du réseau. Une augmentation principalement portée par la capacité sur les routes long-courriers, qui augmentera de 107%.

En fait, de nouvelles destinations intercontinentales devraient ouvrir en 2023, avec des vols directs opérés de Rome Fiumicino vers San Francisco et Washington aux États-Unis à partir de la saison d'été, et vers Rio de Janeiro en Amérique du Sud à partir de novembre, en plus de la confirmation de toutes les connexions long-courriers lancées en 2022.

Avec l'entrée en flotte de l'avion A321Neo, ITA Airways planifiera également l'ouverture de nouvelles destinations au Moyen-Orient : Riyad, Djeddah et Koweït City, élargissant ainsi son réseau et renforçant sa connectivité via son Hub de Rome Fiumicino. L'augmentation du nombre de destinations du réseau d'ITA Airways démontre l'engagement de la Compagnie à devenir l'opérateur de référence pour la mobilité des Italiens, à travers la réalisation de deux objectifs fondamentaux : la satisfaction de tous les besoins des clients - toujours au cœur de l'activité de la Compagnie - et l'augmentation croissante de la rentabilité.

L'expansion de la flotte représente une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'ITA Airways qui conduira la Compagnie à être la compagnie aérienne la plus verte d'Europe en 2026 avec 80% de la flotte composée d'avions de nouvelle génération, entraînant la réduction conséquente de 1,3 million de tonnes d'émissions de CO2. Fin 2023, la Compagnie comptera 50% d'appareils de nouvelle génération, pour un total de 96 appareils dans la flotte, grâce à l'arrivée de 39 appareils, dont 9 pour le long-courrier.

Un peu plus d'un an après le début des opérations aériennes, ITA Airways démontre qu'elle a rempli ses engagements de croissance pour 2022 et posé les bases d'une nouvelle augmentation de sa présence sur le marché, en atteignant un large éventail de destinations intercontinentales, internationales et nationales.