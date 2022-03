ITA Airways : Air France-KLM et Delta prêtes à croiser le fer avec Lufhansa

Les choses se précisent concernant la privatisation d'ITA Airways et la recherche d'un partenaire aérien stratégique. Il y a trois jours de cela, Air France-KLM et Delta ont officialisé leur intérêt pour une prise de participation majoritaire dans la nouvelle compagnie aérienne italienne. "Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic sont déterminées à forger des liens plus étroits avec la nouvelle Alitalia et à s'appuyer sur la réussite du partenariat que les compagnies ont créé. Les compagnies s'engagent à travailler avec la nouvelle direction pour approfondir leur coopération", a précisé Air France-KLM dans une déclaration à l'agence AGEFI-Dow Jones. La veille, le fonds d'investissement américain Certares avait annoncé une manifestation d'intérêt pour la reprise d'ITA Airways, selon une source proche du dossier citée par l'AFP, citant Air France-KLM et Delta comme "partenaires commerciaux potentiels".

Fin janvier, c'est le groupe Lufhansa, adossé à l'armateur italien MSC, qui avait déclaré une manifestation d'intérêt pour acquérir une participation majoritaire dans le capital d'ITA Airways. Pour mémoire, la nouvelle flotte d'ITA Airways est réduite à 52 avions. La nouvelle compagnie italienne devrait se concentrer majoritairement sur les vols long-courriers et elle dispose d'un petit trésor de guerre : 83% des anciens créneaux horaires d'Alitalia à Milan Malpensa et 43% à Rome.