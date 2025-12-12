Iridium va fournir des services de connectivité à Hyundai CE

La sélection a été annoncée le 9 décembre. Le constructeur d’engins de chantier a choisi d’intégrer une solution d’IoT à son produit de suivi des véhicules HiMATE. Le système de gestion à distance assure la géolocalisation, le diagnostic des excavatrices et des tombereaux. Ces engins de chantiers très lourds utilisés notamment dans les mines à ciel ouvert nécessitent une maintenance particulière et optimisée de sorte à ne pas perturber les opérations. Pour connecter cela, y compris sur des chantiers très éloignés ou dans des zones blanches, Hyundai a choisi le réseau satellite d’Iridium.

L’internet des objets par satellite progresse dans les marchés, comme solution simple d’utilisation de direct-to-device (D2D), c’est-t-à dire de connectivité directe entre deux objets par satellite sans passer par un terminal intermédiaire. Le marché du D2D explose, avec entre autres l’annonce de SpaceX de déployer prochainement son service Starlink grâce aux nouvelles fréquences fraîchement acquises à Echostar. De nombreuses entreprises du spatial, comme Kinéis en France, se mettent à proposer ce genre de service d’IoT D2D dans un esprit de réactivité et de sécurité des canaux de communication. Iridium, qui a annoncé début novembre un partenariat avec le réseau allemand de téléphonie Vodafone, a d’ailleurs annoncé développer une puce anti-jamming.